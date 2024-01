Pre projekt Horná Streda Industrial Park potrebujú zmeniť územný plán

Piešťany 16. januára (TASR) - Projekt Horná Streda Industrial Park, ktorý dostal z rozhodnutia vlády SR štatút významnej investície, prinesie nové možnosti pre rozvoj aj do kúpeľného mesta Piešťany. Podľa primátora Petra Jančoviča vzniká perspektíva vytvorenia 350 nových pracovných miest.



Nový priemyselný park v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom má mať rozlohu takmer 75 hektárov a na jeho vybudovanie je vyčlenených 28,19 milióna eur. Zámer oznámilo ministerstvo hospodárstva v závere uplynulého týždňa. Mesto Piešťany na svojom webe spresnilo, že väčšia časť tohto parku s rozlohou 63 hektárov sa bude nachádzať v jeho katastrálnom území v susedstve katastra Hornej Stredy. Samospráva to vníma ako prínos, očakáva "prosperitu pre mesto a jeho obyvateľov, zlepšenie ekonomiky, životnej úrovne a v neposlednom rade aj pozitívny impulz pre mestský rozpočet".



"Takéto možnosti do nášho mesta neprichádzajú každý rok. Po odvetví turistického ruchu máme v Piešťanoch ďalší pilier ekonomiky," uviedol primátor. Mesto Piešťany bude v tejto súvislosti na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokúvať zmenu územného plánu. Nový priemyselný park má predpoklad prilákať investície v oblasti priemyselnej výroby a služieb a tiež výskumu a vývoja.