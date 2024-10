Pre projekt Horná Streda Industrial Park je nutná zmena územného plánu

Piešťany 31. októbra (TASR) - V súvislosti s projektom Horná Streda Industrial Park, ktorý dostal z rozhodnutia vlády Slovenskej republiky štatút významnej investície, je v Piešťanoch nutná zmena územného plánu. TASR to uviedla referentka pre architektúru a územné plánovanie Jana Vitková. Samospráva zverejnila na svojom webe, že Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava vydal minulý týždeň rozhodnutia o vyvlastnení viacerých parciel v záujme projektu.



Vitková priblížila, že zmeny funkčného využitia územia v súvislosti s výstavbou industriálneho parku sú spolu s ďalšími riešenými zmenami súčasťou zmien a doplnkov územného plánu mesta. "Aktuálne je pripravované v rámci prebiehajúceho procesu obstarávania oznámenie o strategickom dokumente," zhrnula.



Oznámenie bude predkladané Okresnému úradu Piešťany pre účely zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov uvedeného strategického dokumentu. Schvaľovanie sa uskutoční až po následnom verejnom prerokovaní návrhu s predpokladom ukončenia procesu koncom prvého polroka 2025.



Nový priemyselný park v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom má mať rozlohu takmer 75 hektárov. Podľa mesta Piešťany sa bude 63 hektárov nachádzať v jeho katastrálnom území. Samospráva projekt vníma ako prínos.



Zámer oznámilo ministerstvo hospodárstva začiatkom roka 2024. Do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) dala projekt štátna spoločnosť MH Invest začiatkom októbra. Navrhovateľ v zámere uviedol predpokladanú približnú výšku investície 69 miliónov eur. Začiatok výstavby plánuje na posledný štvrťrok 2025, mala by trvať do posledného štvrťroka 2028. Stavba bude rozdelená do niekoľkých etáp.