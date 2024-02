Pre protesty farmárov budú dopravné obmedzenia v Žilinskom kraji

Dolný Kubín 19. februára (TASR) - Polícia avizuje viaceré obmedzenia v doprave spojené s pondelňajším protestom farmárov v Žilinskom kraji. Týka sa to najmä Oravy a Turca, no situáciu budú monitorovať aj v Žiline. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Od 9.00 do 14.00 h sa očakáva obmedzenie v okolí obce Liesek v okrese Tvrdošín, Námestova, Ružomberka a Kraľovian. Farmári sa budú postupne presúvať do Dolného Kubína. "Svoje traktory zaparkujú na Ulici Milana Rastislava Štefánika, a to od križovatky s cestou I/70 až po Ulicu Československej armády. V tomto úseku by mala byť cesta úplne uzatvorená," upozornila Kremeňová.



Po obsadení Ulice Milana Rastislava Štefánika budú traktory parkovať na ceste I/70 pri Národnom fronte, a to po obidvoch stranách cesty. Parkovanie bude vo vonkajších jazdných pruhoch. "Vnútorné jazdné pruhy budú prejazdné a premávku v úseku cesty I/70 budú regulovať policajné hliadky," dodala hovorkyňa.



Protestná jazda farmárov pri Martine bude od 12.00 do 15.00 h na trase Sklené - Turček - Kremnické Bane - Turček - Turčianske Teplice, Turčiansky Michal - Turček - Kremnické Bane - Turček - Sklené. V Žiline budú policajné hliadky situáciu monitorovať. "V prípade potreby budú reagovať na vzniknuté okolnosti v súvislosti s cestnou premávkou," poznamenala Kremeňová. Účastníkov cestnej premávky požiadala o trpezlivosť pri prechádzaní uvedených úsekov, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície.



Protest farmárov, gazdov, roľníkov a poľnohospodárov sa na väčšine územia Slovenska uskutoční v pondelok napoludnie pred sídlami Pôdohospodárskej platobnej agentúry. K protestnej aktivite, ktorú vyhlásilo Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov, sa pridáva Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF, Iniciatíva poľnohospodárov, Spolok farmárov Slovenska a Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska.