Pre rast cien energií prijalo Roľnícke družstvo Kriváň opatrenia

Kriváň 16. septembra (TASR) - V súvislosti s rastom cien energií prijalo Roľnícke družstvo (RD) Kriváň v Detvianskom okrese viacero opatrení. V noci napríklad prestali osvetľovať živočíšnu výrobu. Pri dojení kráv a fungovaní maštalí sa však veľa ušetriť nedá, TASR to povedal predseda družstva Milan Belko.



Ako ďalej uviedol, v rámci živočíšnej a aj rastlinnej výroby stroje a zaradenia fungovať musia. V rámci opatrení tak napríklad inštalovali osvetlenie pozostávajúce z LED svetelných zdrojov. Snažia sa tiež vymieňať spotrebiče za také, ktoré ušetria viac energie. "Plánujeme nakúpiť fotovoltaické články, ktoré by mali výrazne usporiť. Chceme to financovať z vlastných zdrojov," objasnil.



Faktúry za energie sa družstvu v porovnaní s minulým rokom niekoľkonásobne zvýšili. Súvisí to s tým, že spolupracuje s betonárskou spoločnosťou, ktorá sídli pred Kriváňom, a tá energie odoberá od družstva. Vlani v januári tak malo RD faktúry za energie od štyroch do päťtisíc eur. Začiatkom tohto roka to bolo 27.000 až 28.000 eur. "Trvalo to do konca marca, od apríla sme zmenili dodávateľa. Novým je Slovenský plynárenský priemysel a fungujeme na spotových cenách," priblížil. Doplnil, že sa tak vrátili k sumám do sedemtisíc eur.



Informoval, že pre šetrenie však zatiaľ z 26 zamestnancov neprepúšťali. "V poľnohospodárstve ľudia odchádzajú a prichádzajú. Hľadali sme tak peniaze na to, aby sme ich mohli všetkých motivovať a udržať," vysvetlil s tým, že veková kategória krivánskeho personálu je v súčasnosti 55 rokov. Podľa predsedu však u nich pracuje aj 24-ročná zootechnička i mladí traktoristi, ktorí majú do 35 rokov. Spomenul, že mladí ľudia však v pôdohospodárstve chýbajú, nadšencov je málo a družstvo by ich príchod privítalo.



Finančné náklady na družstvo v roku 2023 predpokladá predseda vo výške 805.000 eur. "Vlani boli výnosy 1.211.036 eur s tým, že sme zvýšili tržby o 216.065 a celkové výnosy o 323.317 eur," potvrdil predseda krivánskeho družstva.