Ďalšie firmy na českom trhu končia s dodávkou plynu a elektriny

Praha 16. októbra (TASR) - Po Bohemia Energy oznámil koniec ďalší český dodávateľ energie. Firma Kolibřík energie informovala v piatok (15. 10.) svojich zákazníkov, že už nie je schopná zabezpečiť dodávky elektriny a plynu za dohodnutých podmienok. Firma dodáva energiu približne 30.000 zákazníkom. Rovnakú správu dostali aj klienti projektu Skautská energie. Informoval o tom server e15.cz.



"Pri súčasnej situácii na energetických trhoch nie sme schopní zabezpečiť dodávky elektriny a plynu za dohodnutých podmienok. Z tohto dôvodu bude dodávky elektriny a plynu pre všetkých našich zákazníkov od 19. 10. 2021 zabezpečovať dodávateľ poslednej inštancie. To je dominantný dodávateľ vo vašom regióne," oznámila spoločnosť na svojich webových stránkach.



Podobné oznámenie nájdu na stránkach aj zákazníci Skautskej energie, ktorej dodávateľom bola práve firma Kolibřík energie. "Pravdepodobne od 19. októbra prechádzajú všetci zákazníci Skautskej energie na tzv. dodávateľa poslednej inštancie," uviedol e15.cz časť z oznámenia firmy.



Ako informoval server novinky.cz, zákazníci tak budú platiť dovtedy, než uzatvoria štandardnú zmluvu s novým dodávateľom, ceny, ktoré sa odvíjajú od situácie na burze. To znamená výrazne vyššie, než platili doteraz. Pri dodávateľovi poslednej inštancie môžu zostať najdlhšie šesť mesiacov.



Kolibřík energie je dcérskou firmou spoločnosti Armex Energy. Tá pritom ešte pred niekoľkými dňami uvádzala, že má na trhu silnú pozíciu, aj keď v poslednom období vníma záujem o zmenu poskytovateľa energií, uviedli novinky.cz.



Nedávno ukončila svoju činnosť aj Bohemia Energy, najväčšie zoskupenie alternatívnych dodávateľov energií v Česku. Skupina so zhruba 900.000 odbernými miestami sa rozhodla ukončiť podnikateľskú činnosť a dodávky elektriny a plynu zákazníkom spoločností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.