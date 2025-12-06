< sekcia Ekonomika
Pre rast cien šetrí na kvalite stravy tretina Slovákov
Podľa tohtoročných dát 63 % opýtaných uvádza, že radšej šetria v iných oblastiach ako na jedle.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. decembra (TASR) - Počet Slovákov, ktorí pre zvyšovanie cien šetria na kvalite stravy, v roku 2025 mierne vzrástol. Kým vlani takto postupovalo 30 % ľudí, tento rok na kvalite šetrí 32 % opýtaných. Vyplýva to z jesenného prieskumu FOOD barometer spoločnosti Edenred, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1048 respondentov starších ako 18 rokov. V roku 2023, podľa rovnakého prieskumu, šetrilo na kvalite stravy 42 % Slovákov, v covidovom roku 2022 ich bolo až 54,9 %.
Podľa tohtoročných dát 63 % opýtaných uvádza, že radšej šetria v iných oblastiach ako na jedle. Zvyšných šesť percent tvrdí, že kvalita stravy pre nich nie je rozhodujúca.
„Aj keď sa percento ľudí, ktorí šetria na kvalite jedla, zvýšilo, nárast nie je taký dramatický. Dovoľuje to istú mieru optimizmu v názore na to, že ľudia si aj vďaka edukácii uvedomujú význam kvalitného jedla. Zdravá strava jednoducho umožňuje človeku lepšie fungovať, a teda aj pracovať a zarábať peniaze,“ skonštatovala Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.
Prieskum sa zaujímal aj o to, akú časť mesačného rozpočtu ľudia vynakladajú na potraviny. Pre najväčšiu skupinu respondentov (32 %) tvoria výdavky na jedlo 20 až 30 %. Viac ako pätina (22 %) opýtaných deklaruje, že na potraviny míňa až do 40 % mesačného rozpočtu. A takmer každý piaty respondent (18 %) dáva na stravu viac ako 40 % príjmov.
V roku 2025 sa výška stravného pre zamestnancov zvyšovala v apríli a v decembri. Deje sa tak na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách. Polovica ľudí (50 %) sa v prieskume vyjadrila, že tieto zvýšenia len s oneskorením dobiehajú vyššie ceny potravín a jedál. Ďalších 35 % účastníkov prieskumu sa domnieva, že hodnota stravného určite zaostáva za zvýšením cien. Len 15 % respondentov uvádza, že stravné kompenzuje reálne zvyšovanie cien jedál a nápojov.
Prieskum tiež zistil, že ak Slovákom momentálna finančná situácia nedovoľuje dopriať si kvalitný obed v niektorej z gastroprevádzok, pre tri štvrtiny (77 %) z nich je prvou voľbou doma pripravené jedlo. Ďalších 17 % respondentov to vyrieši suchou stravou a šesť percent ľudí obed úplne vynechá. „Potvrdzuje to, že Slovákom záleží na tom, čo jedia a chcú jesť čo najkvalitnejšie aj napriek rastúcim cenám potravín. Domáca príprava jedla na jednej strane stojí čas, na druhej strane šetrí náklady domácnosti a je vždy lepším riešením ako suchý, studený obed. Zároveň však platí, že tento trend je hrozbou pre fungovanie reštaurácií,“ dodala Bachratá.
Podľa tohtoročných dát 63 % opýtaných uvádza, že radšej šetria v iných oblastiach ako na jedle. Zvyšných šesť percent tvrdí, že kvalita stravy pre nich nie je rozhodujúca.
„Aj keď sa percento ľudí, ktorí šetria na kvalite jedla, zvýšilo, nárast nie je taký dramatický. Dovoľuje to istú mieru optimizmu v názore na to, že ľudia si aj vďaka edukácii uvedomujú význam kvalitného jedla. Zdravá strava jednoducho umožňuje človeku lepšie fungovať, a teda aj pracovať a zarábať peniaze,“ skonštatovala Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.
Prieskum sa zaujímal aj o to, akú časť mesačného rozpočtu ľudia vynakladajú na potraviny. Pre najväčšiu skupinu respondentov (32 %) tvoria výdavky na jedlo 20 až 30 %. Viac ako pätina (22 %) opýtaných deklaruje, že na potraviny míňa až do 40 % mesačného rozpočtu. A takmer každý piaty respondent (18 %) dáva na stravu viac ako 40 % príjmov.
V roku 2025 sa výška stravného pre zamestnancov zvyšovala v apríli a v decembri. Deje sa tak na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách. Polovica ľudí (50 %) sa v prieskume vyjadrila, že tieto zvýšenia len s oneskorením dobiehajú vyššie ceny potravín a jedál. Ďalších 35 % účastníkov prieskumu sa domnieva, že hodnota stravného určite zaostáva za zvýšením cien. Len 15 % respondentov uvádza, že stravné kompenzuje reálne zvyšovanie cien jedál a nápojov.
Prieskum tiež zistil, že ak Slovákom momentálna finančná situácia nedovoľuje dopriať si kvalitný obed v niektorej z gastroprevádzok, pre tri štvrtiny (77 %) z nich je prvou voľbou doma pripravené jedlo. Ďalších 17 % respondentov to vyrieši suchou stravou a šesť percent ľudí obed úplne vynechá. „Potvrdzuje to, že Slovákom záleží na tom, čo jedia a chcú jesť čo najkvalitnejšie aj napriek rastúcim cenám potravín. Domáca príprava jedla na jednej strane stojí čas, na druhej strane šetrí náklady domácnosti a je vždy lepším riešením ako suchý, studený obed. Zároveň však platí, že tento trend je hrozbou pre fungovanie reštaurácií,“ dodala Bachratá.