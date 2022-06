Pre remeselné výrobky by sa mali zaviesť symboly označenia pôvodu

Bratislava 15. júna (TASR) – Pre remeselné výrobky by sa mali zaviesť grafické symboly pre zapísané označenie pôvodu výrobku a zapísané zemepisné označenie výrobku. Navrhla to poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS) v novele zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, ktorú v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Tieto výrobky by tak podľa nej získali ochranu prostredníctvom práva priemyselného vlastníctva, konkrétne prostredníctvom označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.



"Navrhované grafické symboly pre nepoľnohospodárske, resp. remeselné výrobky prirodzene doplnia systém symbolov používaných v rámci politiky kvality na úrovni EÚ pre označenia pôvodu a zemepisné označenia poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vín, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín, ktoré sú chránené výlučne na úrovni EÚ prostredníctvom nariadení EÚ a pri ktorých je používanie príslušných grafických symbolov v rámci EÚ štandardom," priblížila poslankyňa v dôvodovej správe.



V materiáli ďalej uvádza, že označenie pôvodu alebo zemepisné označenie je možné získať pre výnimočné výrobky, ktorých špecifické vlastnosti, kvalita alebo povesť sú dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi.



Skonštatovala, že remeselné výrobky alebo výrobky tradičnej slovenskej kultúry, ktoré sú späté s územím Slovenska alebo jednotlivými regiónmi, sú súčasťou národného bohatstva a propagujú národné kultúrne dedičstvo. "V registri Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sú zapísané napríklad tieto označenia pôvodu, resp. zemepisné označenia pre nepoľnohospodárske, resp. remeselné výrobky - Piešťanské bahno, Kyjatické hračky, Detvianska výšivka alebo Modranská majolika," spresnila.



Pre lepšie poznanie danej kategórie výrobkov so zapísaným označením pôvodu alebo zapísaným zemepisným označením, ich ľahšiu identifikáciu na trhu a uľahčenie orientácie spotrebiteľa na trhu pre túto kategóriu výrobkov by sa mali zaviesť grafické symboly pre zapísané označenie pôvodu výrobku a pre zapísané zemepisné označenie výrobku, ktoré v zákone absentujú. Použitie príslušného grafického symbolu na výrobku má byť na báze dobrovoľnosti.



Účinnosť zákona v prípade jeho schválenia navrhuje poslankyňa na 15. októbra 2022.