Pre riešenie poistnej udalosti je dôležité nehodu zdokumentovať

Bratislava 1. augusta (TASR) - Pre riešenie poistnej udalosti a požiadavky o poistné plnenie je dôležité nehodu zdokumentovať. Nezáleží na tom, či došlo len k škodám na vozidle alebo či bola privolaná aj polícia. Uviedol to Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia, ktorý radí, ako zvládať poistné udalosti.



"V prípade, že sa vplyvom počasia na vás zvalil strom alebo ho poškodila padnutá vetva, je fotodokumentácia rovnako dôležitá pre ďalší postup pri žiadosti o poistné plnenie. Ak na zaparkované vozidlo padla omietka či dokonca kus strechy, môžete kontaktovať aj správcu budovy. Ak nemôžete na mieste spísať záznam o nehode, poznačte si všetky údaje vinníka a spravte základnú fotodokumentáciu nehody," uviedol Guštafik.



V prvom prípade je potrebné zistiť, či nie je ohrozený život. Ak áno, treba okamžite poskytnúť prvú pomoc a volať záchrannú službu. "Je dôležité, aby ste mali kontakty vrátane asistenčnej služby vždy na dosah. Každá poisťovňa tiež v rámci havarijného poistenia poskytuje aj asistenčnú službu, jej rozsah závisí, samozrejme, od podmienok poistenia," skonštatoval odborník.



Upozornil, že novela zákona o cestnej premávke zmenila definície škodovej udalosti a dopravnej nehody. Ak dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, pôjde o škodovú udalosť bez povinnosti volať políciu. "Musí však zároveň platiť, že nedošlo k poraneniu či usmrteniu niektorého z účastníkov poistnej udalosti, účastníci sa dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody," dodal s tým, že ak došlo aj k poškodeniu verejného majetku, alebo je vinník neznámy, radí políciu privolať. Rovnako je to aj v ďalších prípadoch, ako napríklad pri strete s divou zverou či škode na zaparkovanom vozidle.



Pokiaľ došlo ku krádeži batožiny z auta či dokonca celého vozidla, je taktiež dôležité situáciu zdokumentovať. Poisťovňu totiž bude zaujímať, ako bolo vozidlo voči krádeži zabezpečené. "Štandardným zabezpečením auta dodávaným sériovo vo všetkých nových vozidlách je elektronický imobilizér. Toto základné zabezpečenie je pre väčšinu poisťovní postačujúce v priemere do limitu hodnoty nového vozidla, teda okolo 20.000 eur. Tento limit sa však v poisťovniach môže odlišovať," vysvetlil Guštafik.