Pre rušňovodičov majú nakúpiť 430 kamier, budú sa zavádzať postupne
Predpokladané náklady sa podľa aktuálnych odhadov pohybujú približne na úrovni 500. 000 eur.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - V rámci Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, schváleného vládou, sa počíta s nákupom 430 telových kamier pre rušňovodičov. Predpokladané náklady sa podľa aktuálnych odhadov pohybujú približne na úrovni 500.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček s tým, že kamery budú zavádzať postupne v súlade s pripravenosťou technológie a prevádzky. Rušňovodiči kamery opakovane odmietajú.
„Kamery sú pripravované ako doplnkové analytické a bezpečnostné opatrenie. Ich úlohou nie je nahrádzať existujúce bezpečnostné systémy, ale pomôcť pri objasňovaní okolností nehodových udalostí, analýze prevádzkových situácií a ďalšom zvyšovaní bezpečnosti železničnej dopravy,“ vysvetlil.
ZSSK už po minuloročných mimoriadnych nehodových udalostiach prijala viaceré opatrenia v oblasti bezpečnosti. „Od intenzívnejšieho preškoľovania rušňovodičov, simulátorového výcviku a mimoriadnych kontrol až po rozširovanie systému ETCS, auditu plánovania služieb a projektu Rovnováha,“ priblížil Baček. Jeho cieľom je podľa neho vytvárať také podmienky výkonu služby, ktoré dlhodobo podporujú bezpečnú prevádzku, koncentráciu a bezpečnostnú kultúru v železničnej doprave.
Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková sa pre TASR vyjadrila, že podľa im dostupných informácií by sa mal pilotný projekt telových kamier pre rušňovodičov aktuálne týkať len ZSSK.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) ako nákladný dopravca pre TASR potvrdila, že analyzuje rôzne technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy a ochrana zdravia zamestnancov.
„V tejto fáze ide predovšetkým o odborné posudzovanie možností a zdôrazňujeme, že nejde o jednostranné rozhodnutia. Akékoľvek kroky budú predmetom ďalšej odbornej diskusie a v súlade s legislatívou vrátane ochrany osobných údajov,“ uviedla v súvislosti s možným zavedením telových kamier pre rušňovodičov riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa spoločnosti Silvia Kuncová.
ZSSK Cargo ešte neprijala finálne rozhodnutie o rozsahu ani harmonograme prípadného zavádzania tohto typu technológie. „Zároveň prebieha vyhodnocovanie viacerých variantov vrátane ich finančných dosahov a prevádzkových prínosov,“ dodala Kuncová. Až po ukončení týchto analýz podľa nej bude možné hovoriť o konkrétnych číslach či termínoch.
Rušňovodiči kamery dôrazne odmietajú napriek stanovisku Ministerstva dopravy SR, ktoré na tom trvá. Podľa predsedu petičného výboru rušňovodičov Mateja Motyčku je už jasné, že pôvodná suma 400.000 eur na kamery stačiť nebude. „Viackrát sme podali návrhy na lepšie využite financií daňových poplatníkov. Neúspešne požadujeme investície do zabezpečovacích zariadení, pracovného prostredia, výcviku, ktoré priamo ovplyvňujú bezpečnosť železničnej dopravy,“ uviedol pre TASR Motyčka.
Na Slovensku podľa neho často zlyháva identifikácia skutočných príčin vo vyšetrovaniach železničných nehôd. „Hlavnou náplňou vyšetrovaní by nemalo byť určenie a potrestanie vinníka, ale zistenie a odstránenie samotného jadra problému,“ upozornil Motyčka. Tým sú podľa neho totiž často sekundárne činitele a systémové zlyhania, ktoré rušňovodičovi skomplikujú prácu, a tým zvýšia pravdepodobnosť chýb na ich strane.
Viceprezident Federácie strojvodcov SR Peter Dubovský pre TASR uviedol, že kamery by podľa posledných informácií mali byť zavedené na prvom pracovisku do konca júna. „Stále nie sú dotiahnuté všetky postupy v súlade s legislatívou, takže termín nie je asi pevný. Čo sa týka ceny, vo vládnom uznesení je 400.000 eur na nákup kamier. Sumu nám nikto nespresnil,“ podotkol. Odhadol, že suma všetkých nákladov sa vyšplhá cez 1.000.000 eur. „Nie je jasné, z čoho to bude hradené,“ poznamenal.
