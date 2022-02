Pre situáciu na Ukrajine sú pozastavené niektoré vlaky a lety

Bratislava 24. februára (TASR) – Situácia na Ukrajine ovplyvnila dopravu na Slovensku. Upozorňuje na to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Osobná vlaková doprava medzi Slovenskom a Ukrajinou je pozastavená, rovnako ako civilné lety z Bratislavy do Kyjeva.



"Od dnešného rána je pozastavená osobná vlaková doprava medzi Slovenskom a Ukrajinou. Vlaky momentálne premávajú len po hranice s Ukrajinou. Na nákladnú dopravu zatiaľ situácia nemala žiaden vplyv a ani zo strany ukrajinských železníc nemáme žiadne informácie o zastavení dopravy cez hranice," priblížil riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Minimálne na 14 dní sú pozastavené aj civilné lety z bratislavského letiska do Kyjeva, keďže Ukrajina uzatvorila svoj vzdušný priestor. O zastavení letov rozhodli letecké spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú. Z letísk v Košiciach či v Poprade pravidelné linky na Ukrajinu nelietajú.



Z pohľadu doručovania pošty na Ukrajinu sa zatiaľ nemuseli zavádzať žiadne ďalšie obmedzenia okrem tých, ktoré sú platné od roku 2014. Rudolf spresnil, že poštu odvtedy nie je možné doručiť do niektorých častí Ukrajiny, konkrétne do viacerých miest na Donbase.



"O prípadných ďalších obmedzeniach bude rezort dopravy, samozrejme, bezodkladne informovať, občanom preto odporúčame sledovať naše sociálne siete," dodal riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy.