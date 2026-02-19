< sekcia Ekonomika
Slováci prezradili, čo potrebujú na príjemné prostredie v práci
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Pre zamestnancov na Slovensku sú v pracovnom prostredí najdôležitejšie podmienky pre individuálnu sústredenú prácu, správna teplota, dostatok denného svetla a kvalita vzduchu. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Leesman, do ktorého sa zapojilo 1007 ľudí pracujúcich v budovách Nivy Tower, Apollo Nivy a Apollo Business Center II od HB Reavis.
Za najdôležitejšiu pracovnú aktivitu označilo individuálnu sústredenú prácu 93 % opýtaných. Nasledovali plánované stretnutia (60 %), premýšľanie alebo kreatívna práca (56 %), videohovory a konferencie (45 %) a telefonické rozhovory (45 %). „Tieto zistenia potvrdzujú, že napriek rastúcemu dôrazu na spoluprácu zostáva sústredená individuálna práca základom práce u väčšiny zamestnancov,“ uviedol prevádzkový riaditeľ Matúš Lipták.
Z fyzických charakteristík pracoviska respondenti najčastejšie uvádzali ako dôležité pracovný stôl a stoličku (83 %), kontrolu teploty (81 %), prirodzené svetlo (79 %), kvalitu vzduchu (76 %) a úroveň hluku (73 %). Prieskum zároveň poukázal, že ľudia na Slovensku pripisujú vyšší význam kontrole teploty, prirodzenému svetlu a kvalite vzduchu v porovnaní s globálnym benchmarkom.
V oblasti služieb a technológií respondenti ako najdôležitejšie označili toalety a ich čistotu (80 %), WiFi pripojenie (79 %), počítačový monitor (79 %), čaj, kávu a ďalšie občerstvenie (76 %) a všeobecnú čistotu (73 %). Podľa prieskumu sú na Slovensku vyššie nároky najmä na čistotu toaliet a kvalitu WiFi pripojenia.
Prieskum sa uskutočnil od júna do septembra 2025 formou osobného dopytovania. Firma porovnávala výsledky s databázou Leesman Index, ktorá obsahuje viac než 1,5 milióna odpovedí z viac ako 100 krajín. Všetky tri slovenské budovy podľa spoločnosti získali certifikát Leesman+, pričom Nivy Tower sa dostala medzi 15 najlepších budov na svete a dosiahla úroveň certifikátu Leesman+ Outstanding.
