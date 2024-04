Pre Slovensko.Digital nie je zrušenie Slovenska IT prekvapením

Bratislava 9. apríla (TASR) - Združenie Slovensko.Digital považovalo založenie štátnej spoločnosti Slovensko IT za rizikové už na začiatku. V utorok oznámené rozhodnutie ministra investícií Richarda Rašiho (Hlas-SD) o zrušení tejto firmy preto nie je pre Slovensko.Digital prekvapením, uviedla spoločnosť.



"Potrebu radikálnych opatrení naznačoval už bývalý minister Balík, ktorý však ako minister úradníckej vlády nechal toto rozhodnutie na súčasnú vládu," uviedlo Slovensko.Digital. Interné vývojové kapacity štátu združenie nepovažovalo za najväčší problém informatizácie, i keď v iných krajinách takéto kapacity na strane štátu existujú a fungujú.



"Hlavným cieľom vzniku spoločnosti Slovensko IT bolo dosiahnuť vyššiu transparentnosť, flexibilitu a efektivitu dodávok v štátnom IT. Tieto očakávania sa nenaplnili," myslí si Ľubor Illek zo Slovensko.Digital. Dodal, že od súčasného vedenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) očakáva predstavenie nového plánu, ako budú pôvodné zámery dosiahnuté. "Stále máme totiž v živej pamäti zlyhania z čias, keď na strane štátu bola iba výnimočne slabá odborná kapacita a prakticky celé plánovanie, riadenie a kontrola kvality informatizácie sa odovzdala do rúk súkromným spoločnostiam," dodal.



Dôležitý je podľa Slovensko.Digital krátkodobý, ale aj dlhodobý plán rozvoja centrálnych projektov, ktoré sú dôležitou súčasťou informatizácie ako celku a Slovensko IT ich malo dodávať. Ide najmä o projekty Slovensko v mobile, Modernizácia ústredného portálu verejnej správy (nové slovensko.sk), ako aj Centrálna API manažment platforma, ktoré svojím rozsahom a komplexitou presahujú jedno či dve volebné obdobia.



"Slovensko.Digital od roku 2015 upozorňuje na projekty z dielne rôznych vlád, ktoré boli často neúspešné, meškajúce či vôbec nedodané. Považujeme za dôležité o informatizácii hovoriť pravdu a uvádzať čísla do kontextu. Ministrom deklarovaná strata desať miliónov eur vzniknutá počas niekoľkoročnej existencie Slovensko IT rozhodne nie je zanedbateľná čiastka. Pripomíname však, že na informatizáciu idú stovky miliónov eur ročne a len portál slovensko.sk nás ešte pomerne nedávno stál takmer milión eur mesačne za prevádzku," pripomenul Ján Suchal zo Slovensko.Digital.



Výnimkou podľa neho v minulosti neboli ani projekty ako Register právnických osôb či Centrálna správa referenčných údajov, kde každý z nich stál vyše desať miliónov eur. "Do týchto čias sa naozaj vrátiť nechceme," dodal.