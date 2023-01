Pre sneh je bez elektriny vyše 11.000 odberných miest

Banská Bystrica/Žilina 17. januára (TASR) – Husté sneženie a mokrý, ťažký sneh spôsobili vo viacerých okresoch Banskobystrického aj Žilinského kraja rozsiahlejšie výpadky elektriny. Viac ako 11.000 odberných miest je aktuálne bez elektriny. TASR o tom v utorok informoval Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) v Žiline s tým, že v najbližších hodinách by sa mal ich počet výrazne znížiť.



Podľa Gejdoša najviac zasiahnutými okresmi sú Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Banská Štiavnica, Poltár a Rimavská Sobota. "Na mnohých miestach prebieha v týchto chvíľach ešte len vyhľadávanie poškodených úsekov. Viacero z nich sa pritom nachádza v ťažko dostupných lokalitách, napríklad v horách. Väčšinu problémov spôsobili stromy a konáre popadané na vzdušné vedenia vysokého napätia," konštatoval.



Energetici nasadili do akcie všetky dostupné skupiny elektrikárov a elektromontérov. "Čas, za ktorý stihnú muži v teréne v spolupráci s dispečingom obnoviť distribúciu elektriny, bude závisieť od rozsahu poškodenia jednotlivých vedení a dostupnosti poruchových miest," uviedol Gejdoš.



Ako dodal, vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia je však pravdepodobné, že v najbližších hodinách sa bude počet zasiahnutých odberateľov pomerne rýchlo znižovať. Tam, kde to bude technicky možné, ich budú energetici zásobovať z nepoškodených vetiev vedenia.