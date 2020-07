Pre Sorošku chystajú občania petíciu, chcú stretnutie s ministrom

Rožňava 13. júla (TASR) – Stretnutím s ministrom dopravy a spustením petície chcú reagovať obyvatelia regiónu Gemer na zrušenie súťaže na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou mal byť aj tunel Soroška. TASR o tom informoval predseda petičného výboru a poslanec mestského zastupiteľstva v Rožňave Pavol Burdiga.



Ako sám povedal, z rozhodnutia zrušiť tunel Soroška je zhrozený a sklamaný. „Myslím si, že je to úplne chaotické rozhodnutie. Bojujeme a budeme bojovať ďalej, pretože táto rýchlostná cesta a samotný tunel Soroška je veľmi dôležitý, nielen pre obyvateľov okresu, ale pre všetkých ľudí na Slovensku,“ podotkol Burdiga s tým, že pre región navyše znamená tepnu, cez ktorú by mohli prúdiť turisti, prípadne aj investori.



Dodal, že už poslali list ministrovi dopravy, v ktorom ho vyzvali na osobné stretnutie. Proti zrušeniu verejného obstarávania na danom úseku pripravujú odvolanie. „Počkáme do konca tohto týždňa a ak sa dovtedy minister nevyjadrí, pristúpime k protestným akciám a blokácii horského priechodu Soroška,“ avizoval predseda petičného výboru.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zrušila verejnú súťaž na zhotoviteľa rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou začiatkom júla. Zrušenie súťaže odôvodnila tým, že verejné obstarávanie bolo vyhlásené bez právoplatného stavebného povolenia, zároveň v zmysle zadanej dokumentácie nie je možné získať stavebné povolenie, a tak je projekt v zmysle dokumentácie nerealizovateľný.



Diaľničiari však ubezpečili, že v budúcnosti sa uplatní verejná súťaž na realizáciu tohto úseku R2 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s celospoločenskými prioritami.