Pre spor s Čínou sa rast Austrálie nemusí vrátiť na úroveň spred krízy

Canberra 29. decembra (TASR) - Rast austrálskej ekonomiky sa pravdepodobne nikdy nevráti na úroveň spred nástupu pandémie nového koronavírusu, uviedla spoločnosť Capital Economics. Príčinou je podľa nej eskalujúci obchodný konflikt medzi Austráliou a Čínou.



Čína je najväčším obchodným partnerom Austrálie. Na exporte austrálskeho tovaru sa v posledných rokoch podieľala vyše 39 % a na exporte služieb takmer 18 %. V ostatných mesiacoch však Peking v dovoze pritvrdil a na viaceré austrálske produkty uvalil dovozné clá, medzi nimi aj na víno či jačmeň. Zároveň pozastavil dovoz hovädzieho mäsa z Austrálie.



Ako uviedla Capital Economics, ktorej správu zverejnila televízna stanica CNBC, len tovary a služby, na ktoré sa Peking v súčasnosti zameral, predstavujú takmer štvrtinu z celkovej hodnoty exportu Austrálie do Číny. Ak bude Čína v zavádzaní dovozných ciel pokračovať a zasiahne aj ďalšie austrálske produkty, bude to pre ekonomiku Austrálie predstavovať nemalé škody.



Bilaterálne vzťahy Číny a Austrálie sa výrazne zhoršili začiatkom tohto roka, keď Canberra podporila výzvy USA na nezávislé vyšetrenie krokov Číny na začiatku šírenia nového koronavírusu. "Aj keď Austrália môže časť exportu presunúť na iné trhy, čo by tlak na hospodárstvo zmiernilo, eskalujúci obchodný spor s Čínou je jedným z dôvodov, pre ktorý sa rast austrálskej ekonomiky nikdy nemusí vrátiť na úroveň, na ktorej bol pred nástupom pandémie nového koronavírusu. To ani v prípade, ak sa pandémiu podarí zvládnuť," povedal ekonóm z Capital Economics Marcel Thieliant.



Jediným svetlým bodom v súčasnom spore je pre Austráliu vývoz železnej rudy. Austrália je najväčším producentom tejto suroviny. Očakáva sa však, že Peking tento dovoz neobmedzí. Dôvodom je vysoká závislosť Číny od dovozu železnej rudy z Austrálie, ktorá sa na celkovom čínskom dopyte po tomto produkte podieľa viac než polovicou. Keďže alternatív má Čína málo, železnú rudu zatiaľ zo sankčných krokov voči Canberre vynecháva.