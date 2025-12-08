< sekcia Ekonomika
Pre sporný nákup outletu Voderady sa uskutoční poslanecký prieskum
Poslanecký prieskum by sa mal uskutočniť od 15. januára do 16. februára 2026 a jeho výsledky by mali byť známe do 28. februára.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Pre sporný nákup bývalého outletu Voderady pri Trnave zo zdrojov štátu sa uskutoční poslanecký prieskum na Úrade podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Odsúhlasili to členovia Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti na pondelkovom rokovaní.
Poslanci na výbore diskutovali prioritne o tom, že úrad vicepremiéra poskytol pre Národné inovačné a technologické centrum (NITC) na kúpu spomínanej nehnuteľnosti takmer 17 miliónov eur. Poslanecký prieskum by sa mal uskutočniť od 15. januára do 16. februára 2026 a jeho výsledky by mali byť známe do 28. februára.
Podpredseda opozičného PS a člen hospodárskeho výboru Michal Truban informoval, že zastupujúci podpredseda vlády, minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na výbore k prípadu vlastne nič konkrétne nepovedal. Myslí si, že je to len odďaľovanie času, kým táto kauza odíde z médií a budú tam môcť znova naliať peniaze.
NITC podľa poslanca nevýhodne kúpilo pozemok, pričom namiesto 5 miliónov eur zaplatilo skoro 17 miliónov eur. „Bojím sa, že keď táto kauza odíde do zabudnutia, budú tam dávať ďalšie peniaze. To je jediné logické vyústenie, lebo samotné centrum nedokáže fungovať len zo 17 miliónov eur. Musia tam ísť ďalšie peniaze, veľké milióny,“ povedal Truban.
Poslanec Jozef Hajko (KDH) uviedol, že Drucker v súvislosti s transakciou pripustil možné pochybenia a vážne hospodárske škody a objavili sa aj trestné oznámenia. „Nejaké dôsledky to môže mať. Mne osobne na tom celom prekáža hlavne to, že môžu vzniknúť hospodárske škody. A zároveň vzniká oddialenie použitia prostriedkov, pričom Slovensko je na 21. mieste v čerpaní výdavkov na vedu a výskum v rámci EÚ,“ priblížil. Podľa Hajka je to dôsledok toho, ako sa robila politika na úrade podpredsedu vlády. Zároveň vyslovil obavu, že peniaze z tejto časti plánu obnovy môžu prepadnúť, lebo ten budúci rok končí. „Tak nech minister koná čím skôr,“ vyzval Druckera.
Podľa Trubana je evidentné, že NITC funguje ako čierna diera na peniaze daňových poplatníkov a vláda pred situáciou zatvára oči. „Preto som od Druckera žiadal jasnú garanciu, že tam už nepôjde ani euro zo štátneho rozpočtu. Takúto garanciu som nedostal,“ uviedol. Zároveň ho požiadal, aby okamžite zverejnil dokumenty, ktoré môžu objasniť celý proces okolo financovania a majetkových prevodov. Drucker by mal podľa Trubana ukončiť účasť štátu v projekte, ktorý pohlcuje verejné financie bez kontroly.
Okolnosti zriadenia a dotovania NITC vrátane nadobudnutia priestorov má preveriť kontrola nariadená Druckerom. Súčasne minister nariadil zastavenie všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším krokom. V reakcii na kauzu v súvislosti s cenou odznel návrh vypracovania troch nezávislých súdnoznaleckých posudkov od renomovaných znalcov, ktoré budú spriemerované. Uviedol to v sobotu (6. 12.) prezident NITC Juraj Miškov. Doplnil, že ak priemerná hodnota z nich bude nižšia ako suma, ktorú uhradili, predávajúci centru uhradí rozdiel v cene. Poukázal tiež na to, že podľa znaleckého posudku má nehnuteľnosť vo Voderadoch hodnotu 19,3 milióna eur. NITC však areál získalo za 16,9 milióna eur, čo má podľa neho predstavovať úsporu oproti znaleckej hodnote.
