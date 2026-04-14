Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
Pre štrajk pilotov Lufthansy zrušili vo Frankfurte 1100 letov

Lietadlá nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa parkujú na letisku v Mníchove 10. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 14. apríla (TASR) - Pre dvojdňový štrajk pilotov nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa zrušili vo Frankfurte nad Mohanom 1100 odletov a príletov a v Mníchove 710. Do štrajku, ktorý sa začal v pondelok (13. 4.), sa zapojili aj piloti dcérskych firiem Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine a Eurowings. Predpokladá sa však, že nízkonákladový prepravca Eurowings svoju činnosť v priebehu utorka obnoví. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Dôvodom štrajku pilotov, ktorý organizoval odborový zväz Vereinigung Cockpit, sú spory o mzdy vrátane dôchodkového programu spoločnosti a odmeňovania v regionálnej dcérskej spoločnosti CityLine.

Odborári na štrajk vyzvali aj palubný personál Lufthansy, ktorý by sa mal uskutočniť v stredu (15. 4.) a vo štvrtok (16. 4.). Išlo by už o piatu vlnu štrajkov zamestnancov nemeckého národného leteckého dopravcu od začiatku tohto roka. Šéf oddelenia pre ľudské zdroje spoločnosti Lufthansa Michael Niggemann varoval odborárov pred pokračovaním v konfrontačnom kurze a povedal, že každý deň štrajku leteckú firmu oslabuje.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína