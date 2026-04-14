Pre štrajk pilotov Lufthansy zrušili vo Frankfurte 1100 letov
Dôvodom štrajku pilotov, ktorý organizoval odborový zväz Vereinigung Cockpit, sú spory o mzdy vrátane dôchodkového programu spoločnosti a odmeňovania v regionálnej dcérskej spoločnosti CityLine.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 14. apríla (TASR) - Pre dvojdňový štrajk pilotov nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa zrušili vo Frankfurte nad Mohanom 1100 odletov a príletov a v Mníchove 710. Do štrajku, ktorý sa začal v pondelok (13. 4.), sa zapojili aj piloti dcérskych firiem Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine a Eurowings. Predpokladá sa však, že nízkonákladový prepravca Eurowings svoju činnosť v priebehu utorka obnoví. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Odborári na štrajk vyzvali aj palubný personál Lufthansy, ktorý by sa mal uskutočniť v stredu (15. 4.) a vo štvrtok (16. 4.). Išlo by už o piatu vlnu štrajkov zamestnancov nemeckého národného leteckého dopravcu od začiatku tohto roka. Šéf oddelenia pre ľudské zdroje spoločnosti Lufthansa Michael Niggemann varoval odborárov pred pokračovaním v konfrontačnom kurze a povedal, že každý deň štrajku leteckú firmu oslabuje.
