Pod tlakom odborov znížila automobilka PSA počet Poliakov na výpomoc

Paríž 15. júna (TASR) - Francúzska automobilka PSA výrazne znížila počet pracovníkov z Poľska, ktorí mali pricestovať na výpomoc do závodu v Hordain, kde firma začala so zvyšovaním produkcie. Dôvodom je nesúhlas odborov, ako aj vlády s dovozom pracovnej sily zo zahraničných závodov na úkor miestnych.



Podobne ako mnohé ďalšie firmy aj výrobca áut značky Peugeot postupne zvyšuje produkciu po tom, ako sa karanténne opatrenia zavedené na zmiernenie šírenia nového koronavírusu uvoľnili. Firma pôvodne plánovala zvyšovanie produkcie v závode v Hordain zabezpečiť väčším počtom pracovníkov z poľského závodu v Gliwiciach namiesto dočasného zamestnania miestnych ľudí. To vyvolalo kritiku odborov aj vlády.



Spoločnosť ustúpila a počet zamestnancov z Poľska výrazne skresala. Podľa zástupcov odborovej organizácie CGT by Poliakov malo na dočasné práce vo francúzskom závode pricestovať maximálne 124 namiesto pôvodne plánovaných 500.



Očakáva sa, že v dôsledku opatrení proti pandémii nového koronavírusu klesne francúzska ekonomika tento rok o 11 %. S prepadom ekonomiky sú spojené aj rušenia veľkého počtu pracovných miest, čo ešte zvyšuje napätie pri rokovaniach o úsporných krokoch.