Zatvorenie hraníc s Ukrajinou zrušilo aj niektoré lety z Bratislavy

Bratislava 27. augusta (TASR) – Ukrajina do 28. septembra zakáže vstup cudzincom do krajiny ako preventívne opatrenie proti novému koronavírusu. Nebude tak možné vykonať určité plánované lety z Bratislavy. Na sociálnej sieti to uviedlo Letisko M. R. Štefánika.



Bratislavské letisko priblížilo, že nebude možné vykonať plánované lety do Kyjeva či Ľvova napriek tomu, že po 7. septembri budú povolené. Od októbra by k nim mali pribudnúť aj lety z Bratislavy do Odesy.



Ak bude Ukrajina aj naďalej považovaná na Slovensku za rizikovú krajinu, po prílete z nej by sa mal vyžadovať negatívny test na nový koronavírus a izolácia. Pred príletom by mal zároveň cestujúci vyplniť formulár na webovej stránke.



Ukrajina z dôvodu šírenia nového koronavírusu uzavrie svoje hranice pre cudzincov. Toto opatrenie bude platiť od 29. augusta do 28. septembra. Na svojom webe na to upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.