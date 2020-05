Pre včely treba urobiť maximum, tvrdí Juraj Toporčák

Košice 21. mája (TASR) – Používanie pesticídov v poľnohospodárstve, pestovanie monokultúr a ochorenia včiel považuje za najväčšie problémy včelárstva posledných rokov Juraj Toporčák z Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Uviedol to pri príležitosti Svetového dňa včiel s tým, že slovenské včelárstvo patrí svojou úrovňou na popredné miesto vo svete.



Podľa jeho slov moderná agrotechnika dokázala, že med nie je hlavným produktom včelárstva. „Včely dávajú oveľa väčší úžitok opeľovaním poľnohospodárskych a lesných plodín. Tento úžitok je deväťkrát väčší než hodnota medu, vosku a ostatných včelích produktov,“ spresnil Toporčák. Včely tak majú dôležitú úlohu pri zvyšovaní poľnohospodárskej výroby. Odhaduje sa, že včela medonosná opeľuje viac ako 80 percent zo všetkých entomofilných rastlín. Opeľovacia činnosť tohto hmyzu je najpotrebnejšia v oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom, kde sa pestujú pohánka, repka, slnečnica, horčica, ďatelina, lucerna, ovocné stromy, tekvicovité zeleniny a bavlna.



Včelárstvo malo do roku 1950 na Slovensku malovýrobný charakter, záujem oň vzrástol vo veľkej miere v povojnových rokoch. Najväčší počet včelstiev, a to 450.000, bol na Slovensku v 90. rokoch. Následne začali stavy včelstiev mierne klesať. „V súčasnom období evidujeme na Slovensku 305.000 včelstiev a 19.150 včelárov, čo je za posledných 20 rokov najvyšší počet,“ dodala UVLF.



Podľa Toporčáka má slovenské včelárstvo bohatú tradíciu a svojou úrovňou patrí na popredné miesto vo svete. „Zdroje včelej paše v ovocných sadoch, na poliach, lúkach a v lesoch umožňujú úspešné včelárenie na väčšine územia Slovenska,“ povedal s tým, že včelári na Slovensku dokážu ročne vyprodukovať šesť až desať miliónov kilogramov medu, pričom spotreba včelieho medu v krajine je 12 až 13 miliónov kilogramov. „Slovenská republika musí zvyšok doviezť zo zahraničia. Priemerne skonzumujeme dva a až tri kilogramy medu na osobu a rok,“ doplnil.



Pripomenul, že UVLF prispieva do oblasti včelárstva hlavne výučbou veterinárnych lekárov o chorobnosti včiel a kvalite medu, výskumnou činnosťou v oblasti testovania pesticídov na včelách a výskumom v prevencii moru včelieho plodu. „Máme vlastnú včelnicu v účelovom zariadení v Rozhanovciach, ale aj včelársky krúžok pre študentov. Je dôležité, aby sme chránili včely, starali sa o ne a urobili pre ne maximum,“ povedal s tým, že odplatou bude bohatá úroda, rôznorodosť kvetov na lúkach i med.



Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v súvislosti so Svetovým dňom včiel upozornila, že včely ako opeľovačky sú zárukou pre bezpečné potraviny rastlinného pôvodu, ale slúžia aj ako výstražné majáky upozorňujúce na narastajúce riziká environmentálneho charakteru. Svetový deň včiel vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2018, oslavuje sa 20. mája.