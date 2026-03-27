Pre veľkonočné sviatky posilnia 17 vlakových expresov
V 17 expresných vlakoch Tatran a Kriváň, medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu, od stredy 1. apríla do piatka 3. apríla a v pondelok 6. apríla pridá po jednom až dvoch vozňoch.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní vybrané diaľkové spoje v súvislosti s blížiacou sa Veľkou nocou a zvýšeným záujmom o cestovanie za rodinou a blízkymi. V 17 expresných vlakoch Tatran a Kriváň, medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu, od stredy 1. apríla do piatka 3. apríla a v pondelok 6. apríla pridá po jednom až dvoch vozňoch. Ako dopravca v piatok informoval, na linke Bratislava - Zvolen (Banská Bystrica) zároveň vypraví 2., 6. a 7. apríla spolu tri posilové rýchliky Urpín.
Hovorca ZSSK Ján Baček uviedol, že v prípade 17 expresov, jazdiacich z Bratislavy do Košíc a späť, ide o spoje, ktoré sú pravidelne počas roka, prevažne v piatky a nedele, posilované a sú zapracované v cestovnom poriadku. „Najväčší záujem sa tradične očakáva na trase Bratislava - Žilina - Košice, kde ZSSK od decembra 2024 prevádzkuje expresy v hodinovom takte,“ podotkol hovorca.
Na hlavnej domácej železničnej trase budú posilnené 1. apríla tri expresy s odchodom z Bratislavy o 14.15, 15.15 a 16.15 h, ktoré majú príchod do Košíc o 19.53, 20.26 a 21.53 h.
Deväť posilnených expresov pôjde 2. apríla - tri z Košíc s odchodmi o 5.34, 6.07 a 8.07 h a s príchodmi do Bratislavy o 10.45, 11.45 a 13.45 h, a šesť z Bratislavy, ktoré majú odchod každú hodinu od 12.15 do 17.15 h a príchod do Košíc od 17.53 do 22.53 h.
Jeden expres s pridaným vozňom 3. apríla vyrazí na cestu z Košíc o 6.07 h, do Bratislavy má príchod o 11.45 h. Ďalšie štyri posilnené expresy pôjdu 6. apríla z Košíc od 13.07 do 16.07 h, do Bratislavy plánujú prísť o 18.45 až 21.45 h.
„Na trase Bratislava - Žilina - Košice je denne k dispozícii viac ako 17.500 miest a práve počas sviatkov patrí medzi najvyťaženejšie v sieti ZSSK,“ priblížil Baček.
ZSSK vypraví aj posilové rýchliky Urpín - 2. apríla z Bratislavy s odchodom o 16.51 h s príchodom do Zvolena o 20.03 h, 6. apríla zo Zvolena o 15.43 h do Bratislavy s príchodom o 19.08 h a 7. apríla z Bratislavy o 3.52 h do Banskej Bystrice s príchodom o 7.28 h.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si počas veľkonočného obdobia zabezpečili lístky a miestenky s predstihom a nenechávali ich kúpu na poslednú chvíľu. Pri vyťažených spojoch je podľa dopravcu ideálne zabezpečiť si vopred aj miestenku, ktorá zaručí konkrétne miesto na sedenie.
