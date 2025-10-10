< sekcia Ekonomika
Pre verejné služby sa ráta s výdavkami v sume 11,3 miliardy eur
Úrad vlády SR má dostať o 6,53 milióna eur menej, hlavnou položkou zníženia (3,54 milióna eur) sú kapitálové výdavky.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - V oblasti verejných služieb predpokladá štát na rok 2026 výdavky vo výške 11,3 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý v piatok schválila vláda.
„Do oblasti verejných služieb patrí samospráva, výdavky výkonných a zákonodarných orgánov, výdavky na zahraničné vzťahy a zahraničnú pomoc, ako aj miestna štátna správa, najmä prostredníctvom okresných úradov,“ pripomenulo Ministerstvo financií (MF) SR ako predkladateľ návrhu rozpočtu.
Upozornilo zároveň v dôvodovej správe, že rozpočet pre oblasť verejných služieb ovplyvnilo viacero titulov. Napríklad zvýšenie výdavkov obcí a vyšších územných celkov z dôvodu valorizácie platov v regionálnom školstve v sume 262 miliónov eur, navýšenie pre Úrad vlády SR na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach o 6,68 milióna eur na základe aktualizácie investičného plánu a realizácie integrovaného bezpečnostného systému. Zabezpečiť sa tiež majú kapitálové výdavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v sume desať miliónov eur na rekonštrukciu zastupiteľských úradov „v nadväznosti na zapracovanie vyšších kapitálových príjmov v rovnakej sume dosiahnutých z predaja nehnuteľností v zahraničí“.
Rezort financií zároveň uviedol viacero konsolidačných znižovaní výdavkov. Pre obce má ísť o 110 miliónov a vyššie územné celky o takmer 20 miliónov eur menej na osobné a prevádzkové výdavky. Rezortu diplomacie sa o päť miliónov eur znížia prostriedky na výdavky určených na členské príspevky do medzinárodných organizácii. „V kapitole Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku rozpočet ráta so znížením o sumu 8,39 milióna eur v plnom rozsahu na bežných a kapitálových transferoch alokovaných na Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií,“ priblížil rezort financií.
Úrad vlády SR má dostať o 6,53 milióna eur menej, hlavnou položkou zníženia (3,54 milióna eur) sú kapitálové výdavky. Štatistický úrad má dostať o 2,78 milióna eur menej, znížiť o 1,88 milióna eur sa majú tiež výdavky Kancelárie Národnej rady SR i Úradu pre verejné obstarávanie o 1,17 milióna eur. O 640.000 eur majú klesnúť výdavky Kancelárie Prezidenta SR. Zníženie o 272.000 eur sa rozpočtuje v prípade výdavkov Úradu na ochranu osobných údajov.
