Pre verejné služby sa ráta s výdavkami v sume 11,3 miliardy eur
Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - V oblasti verejných služieb predpokladá štát na rok 2026 výdavky vo výške 11,3 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
„Do oblasti verejných služieb patrí samospráva, výdavky výkonných a zákonodarných orgánov, výdavky na zahraničné vzťahy a zahraničnú pomoc, ako aj miestna štátna správa, najmä prostredníctvom okresných úradov,“ pripomenul rezort financií, ktorý rozpočet predložil.
Rozpočet pre danú oblasť podľa neho ovplyvnilo viacero faktorov. Išlo napríklad o zvýšenie výdavkov obcí a vyšších územných celkov (VÚC) pre valorizáciu platov v regionálnom školstve v sume 262 miliónov eur, navýšenie pre Úrad vlády SR na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach o 6,68 milióna eur na základe aktualizácie investičného plánu a realizácie integrovaného bezpečnostného systému. Zabezpečiť sa tiež majú kapitálové výdavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v sume desať miliónov eur na rekonštrukciu zastupiteľských úradov „v nadväznosti na zapracovanie vyšších kapitálových príjmov v rovnakej sume dosiahnutých z predaja nehnuteľností v zahraničí“.
Ministerstvo uviedlo i viacero konsolidačných znižovaní výdavkov. Pre obce má ísť o 110 miliónov eur a VÚC o takmer 20 miliónov eur menej na osobné a prevádzkové výdavky. Rezortu diplomacie sa o päť miliónov eur znížia prostriedky na výdavky určených na členské príspevky do medzinárodných organizácii. „V kapitole Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku rozpočet ráta so znížením o sumu 8,39 milióna eur v plnom rozsahu na bežných a kapitálových transferoch alokovaných na Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií,“ priblížil rezort financií.
Úrad vlády SR má dostať o 6,53 milióna eur menej, hlavnou položkou zníženia (3,54 milióna eur) sú kapitálové výdavky. Štatistický úrad má dostať o 2,78 milióna eur menej, znížiť o 1,88 milióna eur sa majú tiež výdavky Kancelárie NR SR i Úradu pre verejné obstarávanie o 1,17 milióna eur. O 640.000 eur majú klesnúť výdavky Kancelárie prezidenta SR. Zníženie o 272.000 eur sa rozpočtuje v prípade výdavkov Úradu na ochranu osobných údajov.
