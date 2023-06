Pre vládu je prioritou zachrániť staré a rozbehnúť nové eurofondy

Bratislava 12. júna (TASR) - Záchrana eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia a naštartovanie nových eurofondov z Programu Slovensko sú prioritami ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka v rámci Programového vyhlásenia vlády (PVV). Dokument v pondelok schválil kabinet premiéra Ľudovíta Ódora.



Vláda už minulý týždeň informovala, že do konca roka je potrebné zo starých eurofondov dočerpať ešte 4,3 miliardy eur a v riziku je z toho približne 800 miliónov eur. "Za pol roka sa nedá zásadne zmeniť to, čo tu v nejakom režime fungovalo dve programové obdobia. Chceme však spraviť všetko pre to, hoci za tak krátky čas, aby sme eurofondy zachránili," zdôraznil Balík. Vláda bude preto na pravidelnej dvojtýždňovej báze robiť odpočet stavu čerpania v jednotlivých operačných programoch.



Pre úspešné naštartovanie nového eurofondového obdobia je podľa neho potrebné čo najskôr vypísať výzvy z Programu Slovensko. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vypíše prvú výzvu budúci týždeň, určená bude na podporu stredného odborného vzdelávania. Z Fondu na spravodlivú transformáciu je na tento účel v prvej fáze vyčlenených viac ako 46 miliónov eur. Ešte v tomto roku majú byť z Programu Slovensko vyhlásené výzvy za spolu 5 miliárd eur.



V oblasti informatizácie bude prioritou vlády zvýšenie kvality služieb pre občanov. Okrem pokračovania prác na príprave spustenia digitálnych riešení pre 16 prioritných životných situáciách je to tiež zjednodušenie prístupu k elektronickým službám štátu. Cieľom je efektívne využívanie zdrojov v informatizácii, vrátane personálnych kapacít. Prioritou naďalej zostáva aj zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti, nielen cez budovanie dohľadových centier, ale aj zameraním sa na vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy.