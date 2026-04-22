Pre vojnu v Iráne by Chorvátsko mohlo prilákať milión nových turistov
Tí by mohli v krajine minúť 560 až 800 miliónov eur.
Autor TASR
Záhreb 22. apríla (TASR) - V dôsledku súčasného napätia na Blízkom východe, ktoré narúša leteckú dopravu a zvyšuje ceny pohonných látok, by Chorvátsko mohlo v tomto roku prilákať 400.000 až jeden milión dodatočných turistov, ktorí by mohli v krajine minúť 560 až 800 miliónov eur. Naznačila to analýza platobnej spoločnosti Global Payments. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.
Až dva milióny ľudí by sa tento rok mohli rozhodnúť, že na dovolenku nepôjdu do vzdialených destinácií v Ázii a Afrike, ale do strednej Európy, pričom Chorvátsko by bolo jedným z hlavných beneficientov tejto zmeny, uviedla spoločnosť Global Payments. Turisti totiž pravdepodobne budú hľadať destinácie, ktoré sú bližšie, bezpečnejšie a ľahšie dostupné. „Chorvátsko spĺňa všetky tieto kritériá a ponúka teplé stredomorské podnebie, rozvinutú infraštruktúru a vynikajúce cestné spojenie s kľúčovými európskymi trhmi,“ povedala riaditeľka spoločnosti Global Payments pre Chorvátsko Olja Brkljačičová.
V roku 2025 do Chorvátska prišlo 21,8 milióna návštevníkov, ktorí zaplatili za 110 miliónov nocľahov. Krajina je populárna medzi turistami z Nemecka, Česka a škandinávskych krajín.
