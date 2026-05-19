Pre vykurovanie Košíc geotermálnou energiou dokončili tri nové vrty
Autor TASR
Ďurkov 19. mája (TASR) - Projekt ekologického vykurovania Košíc geotermálnou energiou dosiahol ďalší významný míľnik. Spoločnosť Geoterm Košice pri obci Ďurkov úspešne dokončila aj tretí nový geotermálny vrt. Tri pôvodné a tri nové vrty zabezpečia od roku 2029 spolu viac ako 20 percent tepelnej energie pre obyvateľov Košíc. Informovala o tom v utorok spoločnosť.
Dĺžka vrtov s označením GTD-4, GTD-5 a GTD-6 je od 2900 do 3600 metrov. Vrtné práce, ktoré sa začali vlani v októbri, trvali sedem mesiacov. Všetky tri vrty realizovali tzv. usmerňovaným vŕtaním a sú odklonené od vertikálnej osi. Podľa počiatočných meraní teplota vody z nich dosahuje 125 až 135 stupňov Celzia a výdatnosť 55 až 60 litrov za sekundu.
Vykurovanie Košíc geotermálnou energiou je spoločným projektom spoločností Geoterm Košice a MH Teplárenský holding. „Máme za sebou mimoriadne dôležitú fázu celého projektu. Úspešne sme dokončili vrty v hĺbke viac ako tri kilometre pod zemou. Čerpacie pokusy zároveň potvrdili naše očakávania týkajúce sa výdatnosti vrtov a teploty geotermálnej vody. Je to dobrá správa pre harmonogram celého projektu a budúce ekologické vykurovanie Košíc,“ uviedol predseda predstavenstva Geoterm Košice Roland Karkó. Celkovo ide podľa neho o jeden z najväčších projektov svojho druhu aj v rámci strednej Európy.
Nové vrty s nadzemnou technológiou zahŕňajú investície vo výške 35 miliónov eur, z ktorých približne 12 miliónov eur je spolufinancovaných z Programu Slovensko prostredníctvom Fondu pre spravodlivú transformáciu EÚ. Po krátkodobých čerpacích pokusoch sa v najbližšom období pripravuje dlhodobá poloprevádzková hydrodynamická skúška, pri ktorej sa budú simulovať prevádzkové podmienky.
Hlavnému dodávateľovi diela MND Drilling & Services Lužice sekundovali ďalšie špecializované firmy z Holandska, Poľska a Maďarska. Dielo sa podarilo dokončiť o mesiac skôr aj s ušetrením finančných nákladov oproti plánovanému rozpočtu. „Pri takýchto komplikovaných inžiniersko-geologických dielach je to vítaná správa. Ukázalo sa, že výber zhotoviteľa bol na našej strane dobrou voľbou,“ dodal Karkó.
Nové geotermálne vrty doplnia tri vrty pochádzajúce ešte z konca 90. rokov, čo zvýši kapacitu geotermálneho strediska Svinica-Ďurkov na 30 megawattov. Do prvých troch vrtov firma už investovala 18 miliónov eur.
Ďalšou fázou projektu, ktorý má na starosti MH Teplárenský holding, bude vybudovanie 16-kilometrového teplovodu do Košíc vrátane výmenníkovej stanice tepla v geotermálnom stredisku. MH Teplárenský holding vyhlásil na tieto diela začiatkom mája nové verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zákazky 67,7 milióna eur. Podľa zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťami je začiatok dodávok tepla dohodnutý na rok 2029 s dĺžkou odberu tepla na 20 rokov.
