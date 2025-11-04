< sekcia Ekonomika
Pre výluku medzi Popradom a Vydrníkom dôjde k úpravám v doprave
V diaľkovej doprave sa menia časy odchodov dvoch expresov (Ex).
Autor TASR
Poprad 4. novembra (TASR) - Od soboty 8. novembra dôjde na železničnej trase medzi stanicami Poprad-Tatry a Vydrník k výluke. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček informoval, že dôvodom je modernizácia železničnej infraštruktúry zo strany Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Dôjde tak k úpravám v diaľkovej aj regionálnej doprave.
V diaľkovej doprave sa menia časy odchodov dvoch expresov (Ex). Ex 623 bude odchádzať zo stanice Poprad-Tatry o 18.32 h, teda o minútu skôr ako doteraz. Ex 641 bude odchádzať zo stanice Poprad-Tatry o 6.22 h, čo je o sedem minút skôr ako doteraz, konkretizoval hovorca s tým, že ostatné časové údaje zostávajú bez zmien.
V regionálnej doprave zmeny ovplyvnia jazdu štyroch osobných vlakov (Os) v úseku Svit - Poprad-Tatry - Vydrník, a to vlaky Os 7806, Os 7807, Os 7826 a Os 7831. Okrem toho sa zmeny dotknú aj troch vlakov v úseku Svit - Liptovský Mikuláš, a to Os 7844, Os 7853, Os 7854.
ZSSK v tejto súvislosti odporúča sledovať sekciu aktuality na www.zssk.sk, kde sú zverejňované najdôležitejšie informácie o vlakových spojeniach. Dopravné spravodajstvo je pravidelne aktualizované aj na rôznych profiloch národného dopravcu na sociálnych sieťach.
