Pre výluku nepôjdu vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou
ZSSK zároveň kapacitne posilní vybrané spoje.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Plánovaná výluka železničnej dopravy v úseku Bernolákovo - Bratislava-Vajnory v dňoch 13. až 15. mája a 18. až 21. mája si vyžiada jednokoľajovú prevádzku. Dôvodom sú práce na železničnej infraštruktúre. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo štvrtok informovala, že výluka sa dotkne najmä vybraných osobných vlakov na trati Bratislava hl. st. - Galanta a späť. Z dôvodu obmedzenej kapacity trate bude počas výluky odrieknutých 15 vlakov.
„ZSSK počas výluky upraví organizáciu dopravy tak, aby cestujúci mohli využiť dostupné alternatívne spojenia a vybrané regionálne expresy aj v staniciach, kde za bežných okolností nezastavujú,“ uviedol hovorca osobného vlakového dopravcu Ján Baček.
V čase výluky nepôjdu medzi Bratislavou a Galantou vlaky s odchodom z Galanty o 4.34, 5.34, 7.38, 14.38 až 17.38 h. Opačne nepôjdu vlaky s odchodom z Bratislavy hl. st. o 5.38, 6.46, 13.38 až 18.38 h.
Počas výluky, ktorú realizuje manažér železničnej infraštruktúry - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), možno podľa ZSSK očakávať aj menšie meškania ostatných vlakov v dotknutom úseku. Pre jednokoľajnú prevádzku môžu vlaky čakať na križovanie v staniciach.
„Aby ZSSK čo najviac zmiernila dosah výluky na cestujúcich, vybrané vlaky kategórie REX budú počas obmedzení mimoriadne zastavovať v železničných staniciach Sládkovičovo, Senec a Bernolákovo, a to pre nástup a výstup cestujúcich,“ priblížil Baček.
Pôjde o vlaky REX 1860, 1862, 1866, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879 a 1881. Cestujúci zo Sládkovičova, Senca a z Bernolákova tak budú môcť počas výluky využiť na cestu do Bratislavy alebo z Bratislavy aj uvedené regionálne expresy.
ZSSK zároveň kapacitne posilní vybrané spoje. Vlaky REX 1862, 1873, 1875, 1878, 1879, 1880 a 1881 budú radené s dvojitou súpravou, aby poskytli cestujúcim viac miest a pomohli pokryť zvýšený dopyt počas výlukových dní. Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie.
