Pre výluku pokračuje obmedzenie vlakov medzi Košicami a Mukačevom

Košice 13. mája (TASR) - Medzinárodné vlaky Zakarpatia R 960, R 962, R 963 a R 965 na linke medzi Košicami a Mukačevom budú aj naďalej premávať vo vybraných dňoch len po stanicu Čop a späť. Ide o termíny od 22. mája do 8. júna. Pripomína to Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s pokračujúcimi modernizačnými prácami na ukrajinskej železničnej infraštruktúre.



V termíne výluky od 25. mája do 8. júna pôjde vlak R 965 z Čopu skôr, a to namiesto 20.03 už o 19.45 h, pričom v úseku Čierna nad Tisou - Košice sa časy príchodu a odchodu vlaku nemenia.



„Cestujúci, ktorí pokračujú do Mukačeva, môžu využiť v úseku Čop - Mukačevo a späť vnútroštátne vlakové spoje Ukrajinských železníc (UZ), ktoré premávajú podľa ich cestovného poriadku (regionálne alebo diaľkové vlaky),“ uviedla ZSSK.



Obmedzenie sa netýka vlakov R 961 a R 964 na trase Košice - Čop s priamymi vozňami do/z Bratislavy a prípojmi do/z Kyjeva. Tieto vlaky premávajú v zmysle platného cestovného poriadku ZSSK.