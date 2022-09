Pre výmenu zvodidiel bude obmedzená premávka na D1 na moste za Zavarom

Trnava/Zavar 26. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Trnava - Horná Streda. Dôvodom je výmena zvodidiel na moste za Zavarom v kilometri 58,819. Obmedzenie bude platiť od utorka 27. septembra do utorka 4. októbra. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Ako uviedla, práce budú realizované v ľavom jazdnom páse na vonkajšej rímse. V ľavom páse budú zachované dva zúžené jazdné pruhy. Pravý jazdný pás bude bez dopravného obmedzenia.



NDS zároveň pripomína, že v najbližších týždňoch bude na diaľniciach a rýchlostných cestách vo svojej správe obnovovať vodorovné značenie. Práce budú uskutočňovať do konca októbra a v závislosti od poveternostných podmienok.



"Apelujeme na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," doplnila hovorkyňa.