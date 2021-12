Pre vysoké ceny elektriny zníži Slovalco výrobu na 60 %

Oslo 30. decembra (TASR) - Slovenská hlinikáreň Slovalco zredukuje produkciu na približne 60 % kapacity. Uviedla to vo štvrtok nórska spoločnosť Norsk Hydro, ktorá je jej väčšinovým vlastníkom. Ako dôvod uviedla súčasné vysoké náklady na elektrickú energiu, pričom táto situácia sa v dohľadnom čase podľa všetkého nezmení.



Firma Slovalco, v ktorej Norsk Hydro kontroluje 55,3-percentný podiel (zvyšných 44,7 % vlastní Penta Investments Group), je momentálne v závere realizácie dávnejšieho rozhodnutia znížiť produkciu na 80 %. Tento proces by sa mal ukončiť tento rok a od konca januára budúceho roka by Slovalco mala začať s ďalšou redukciou výroby, uvádza sa v tlačovej správe Norsk Hydro. Ďalšie zníženie produkcie na 60 % predstavuje dodatočnú ročnú redukciu výroby hliníka o 35.000 ton.



Náklady na energie patria pri energeticky náročných sektoroch k najvyšším a viaceré priemyselné podniky už požiadali Európsku úniu o pomoc, uviedla agentúra Reuters. Podniky varovali, že rekordné ceny energií znižujú ich konkurencieschopnosť a mohli by ich donútiť presunúť produkciu inde.