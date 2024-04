Pre vyššie poplatky za znalecký posudok rastú aj náklady na úver

Bratislava 27. apríla (TASR) - Po predošlom zdražení hypoték sa po novom zvýšili aj niektoré poplatky spojené s vybavením úveru. Viac si klienti od apríla zaplatia napríklad na katastri. Pri vybavovaní úveru na bývanie však treba počítať aj so sumou za znalecký posudok, poplatkom za poskytnutie úveru či s poistením nehnuteľnosti alebo vedením účtu. Upozornila na to riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová s tým, že aj tieto poplatky treba zarátať do nákladov spojených s vybavovaním hypotéky.



Jednou z podmienok čerpania hypotéky je zápis záložného práva na zakladanú nehnuteľnosť v prospech banky. Poplatok za tento úkon na katastri zdražel od začiatku apríla zo 66 eur na 100 eur. "Pri elektronickom podaní na katastri môžete ušetriť a za vklad zaplatíte 50 eur. Čo sa týka zrýchleného vkladu, ten narástol z 266 eur na 300 eur," priblížila Šablová.



Priplatiť si už treba aj za znalecký posudok k nehnuteľnosti. Ten je podľa odborníčky na úvery jedným z kľúčových dokumentov pri vybavovaní hypotéky. "Určuje technický stav a hodnotu nehnuteľnosti, ktorou klient bude ručiť za poskytnutie úveru, preto ovplyvňuje aj to, aký vysoký úver môže banka schváliť. Za posudok bytu môžete zaplatiť zhruba od 150 do 250 eur," vysvetlila Šablová s tým, že pri rodinných domoch je cena za znalecký posudok ešte vyššia a môže sa pohybovať od 200 do 400 eur.



Zvýšenie poplatku za znalecké posudky podľa odborníčky môže súvisieť aj so zvýšenou infláciou. Pripomenula, že klient si môže znalca vybrať sám, výslednú hodnotu stanovenú v znaleckom posudku však musí ešte posúdiť banka. V niektorých bankách však možno pri financovaní kúpy bytu využiť interné ocenenie nehnuteľnosti bankou. Ušetriť podľa Šablovej možno aj vtedy, ak znalec banky uzná starší znalecký posudok bytu alebo domu s doložením aktuálnych fotografií nehnuteľnosti.



Pri vybavovaní hypotéky treba rátať aj s poplatkami za poskytnutie úveru, ktorý si účtujú banky, či za vedenie účtu. Zahrnuté zvyknú byť v ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN), ktorá slúži na objektívnejšie porovnanie hypoték. "Klienti však najlepšie urobia, ak im ponuky a podmienky úverov porovná skúsený finančný sprostredkovateľ. Aby ste získali tú najvýhodnejšiu hypotéku, musíte si najskôr urobiť komplexný a detailný prieskum ponúk naprieč celým bankovým trhom," uzavrela Šablová.