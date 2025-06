Pre zablokovanú Labe odplávala česká loď z Bratislavy

Bratislava 27. júna (TASR) - Po viac ako 30 rokoch česká nákladná loď využije na cestu do Nemecka s nadrozmerným nákladom trasu cez Dunaj, kanál Mohan - Dunaj a Rýn. Dôvodom je nízka hladina Labe aj zrúcaný most v Drážďanoch. Z Bratislavy tak v piatok vyplávala loď RIO 2 s mostnou konštrukciou vyrobenou českým Metrostavom do nemeckého Münsteru.



„Prvou a aj poslednou československou loďou, ktorá priplávala z Prahy do Bratislavy novým kanálom medzi Rýnom a Dunajom, bola v roku 1992 tesne pred rozpadom federácie loď Andromeda,“ uviedol konateľ spoločnosti Evropská vodní doprava Lukáš Hradský. „Pre našu firmu je to prvýkrát v jej 35-ročnej existencii, keď plavidlo absolvovalo 1800 kilometrov dlhú plavbu zo severu Európy cez Rýn, nemecké kanály a Dunaj až do prístavu v Bratislave,“ dodal.



Loď preváža 17 dielov mostnej konštrukcie o dĺžke viac ako 12 metrov a šírke 3,5 až 4,5 metra. Celková váha mosta je 800 ton, pričom najťažší kus má 70 ton. Do bratislavského prístavu sa jednotlivé časti dostali z Prahy a Ostravy nákladnými autami a podľa Hradského bude cesta do Münsteru trvať 13 - 15 dní.



Hoci je lodná doprava považovaná za jednu z najekologickejších, jej podiel na nákladnej doprave v Česku klesá, a to najmä pre úsek na Labe u Děčína, kde môžu lode plávať iba niekoľko mesiacov do roka. Rekreačné plavby, naopak, zažívajú rozmach. K vyťaženým a turisticky obľúbeným destináciám patrí napríklad aj Baťov kanál, ktorý zasahuje až na Slovensko.