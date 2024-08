Pre zdravotne znevýhodnené deti sa zvýši príspevok na opatrovanie

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje zvýšenie príspevku na opatrovanie zdravotnej znevýhodnených detí a zmenu systému poskytovania odľahčovacej služby. Po pondelňajšom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Zákon o sociálnych službách prinesie veľa dobrého starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti. Po prvé chceme týmto zákonom zvýšiť príplatok k príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí zo 100 na 200 eur, a tým uľahčiť starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti. Tá druhá dôležitá a dobrá vec je, že meníme systém poskytovania odľahčovacej služby," priblížil Tomáš.



Doplnil, že doteraz mal rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa nárok na odľahčovaciu službu 30 dní v roku a po novom to bude 360 hodín. Tomáš ozrejmil, že rodičia si budú môcť čerpať hodiny z časového fondu podľa toho, koľko potrebujú.



Ďalšou zmenou v zákone o sociálnych službách je, že obce, mestá a samosprávne kraje budú mať 30 dní na to, aby umiestnili ľudí odkázaných na starostlivosť buď do vlastného zariadenia, alebo iného verejného či neverejného zariadenia.