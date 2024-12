Pre zvýšenie DPH porastie vstupné do akvaparkov a na kúpaliská

Bratislava 15. decembra (TASR) - Vstupné do akvaparkov, na kúpaliská a plavárne v budúcom roku porastie. Podľa Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) vzhľadom na prijatý konsolidačný balíček a na to naviazaný nárast všetkých vstupných nákladov je úprava cien vstupného nevyhnutná.



"Napriek masívnemu zvýšeniu DPH z 10 na 23 % a zavedenie transakčnej dane budeme klásť dôraz na možnosti a kúpyschopnosť obyvateľstva. Uvedomujeme si, že ceny nie je možné zvýšiť paušálne o 20 - 30 %, preto pristúpime len k minimálnym, nevyhnutným úpravám cenníkov," zhodnotilo prezídium SAAKP.



Akvaparky, kúpaliská a plavárne sú podľa asociácie základným pilierom cestovného ruchu na Slovensku. Patria medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie, ročne nimi prejde približne 6,3 milióna ľudí. Vlani počet návštevníkov dokonca prekonal "predcovidové" čísla. Podľa SAAKP sa segment vodného relaxu po pandémii zotavil, to však v budúcom roku zmení zvýšenie DPH na 23 % a spolu s tým i navýšenie nákladov, cien energií i personálne výdavky.



"Pobyt pri umelej vodnej ploche má multiplikačný efekt, keďže každé euro minuté v akvaparku vyvolá míňanie ďalších financií na ubytovanie, stravovanie, zábavu i darčekové predmety. To znamená, že na výkone slovenského cestovného ruchu i prezentácii Slovenskej republiky máme naozaj zásadný podiel," uviedol prezident SAAKP Gabriel Somogyi. Dodal, že akvaparky a kúpaliská chcú ostať dostupné širokej verejnosti, aj keď to bude za cenu hľadania ďalších úspor a väčšej efektivity.



"Sme k tomu nútení, aby sme ceny vstupného navýšili, ale urobíme všetko preto, aby sme zostali pre našich návštevníkov dostupní, a aby sa relax pri vode nestal luxusom pre vyvolených," dodal Somogyi.