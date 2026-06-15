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Prebytok belgického zahraničného obchodu v apríli stúpol
Belgický export na trhy členských krajín Európskej únie sa v apríli medziročne posilnil o 4,3 % a vývoz na trhy štátov mimo Únie sa zvýšil o 7 %.
Autor TASR
Brusel 15. júna (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Belgicka sa v apríli zvýšil na sumu 4,326 miliardy eur z úrovne 3,464 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Hodnota vývozu z krajiny totiž vzrástla o 5,1 % na 44,693 miliardy eur a hodnota dovozu stúpla menej výrazne, a to 3,4 % na 40,366 miliardy eur. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnila belgická centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Belgický export na trhy členských krajín Európskej únie sa v apríli medziročne posilnil o 4,3 % a vývoz na trhy štátov mimo Únie sa zvýšil o 7 %. Import z trhov ostatných členov EÚ sa medziročne zväčšil o 2,8 % a dovoz zo štátov mimo EÚ vzrástol o 4,5 %.
Za obdobie od začiatku roka do konca apríla zahraničný obchod Belgicka vykázal prebytok v objeme 14,799 miliardy eur. Znamená to jeho výrazne posilnenie v porovnaní s prebytkom za január až apríl minulého roka, ktorý bol v sume 6,843 miliardy eur.
Belgický export na trhy členských krajín Európskej únie sa v apríli medziročne posilnil o 4,3 % a vývoz na trhy štátov mimo Únie sa zvýšil o 7 %. Import z trhov ostatných členov EÚ sa medziročne zväčšil o 2,8 % a dovoz zo štátov mimo EÚ vzrástol o 4,5 %.
Za obdobie od začiatku roka do konca apríla zahraničný obchod Belgicka vykázal prebytok v objeme 14,799 miliardy eur. Znamená to jeho výrazne posilnenie v porovnaní s prebytkom za január až apríl minulého roka, ktorý bol v sume 6,843 miliardy eur.