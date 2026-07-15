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Prebytok belgického zahraničného obchodu v máji medziročne stúpol
Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnila belgická centrálna banka.
Autor TASR
Brusel 15. júla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Belgicka sa v máji zvýšil na zhruba 4,3 miliardy eur z úrovne približne 1,9 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Vývoz z krajiny sa totiž zvýšil o 4,2 % na takmer 43,5 miliardy eur a jej dovoz klesol o 1,5 % na necelých 39,2 miliardy eur. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnila belgická centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkový belgický vývoz sa v máji zvýšil vďaka silnejšiemu exportu na trhy ostatných členských krajín Európskej únie, ktorý stúpol o 3,6 %. Posilnil sa aj vývoz do štátov mimo EÚ, a to o 5,5 %.
Pokles celkového dovozu Belgicka v máji bol výsledkom zmenšenia importu z trhov mimo Európskej únie, ktorý sa znížil o 8,4 %. To prevážilo nad rastom dovozu z členských krajín EÚ o 2,7 %.
Obchodný prebytok Belgicka za január až máj tohto roka sa zvýšil na takmer 14,8 miliardy eur z úrovne necelých 8,8 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom období vlaňajška.
Celkový belgický vývoz sa v máji zvýšil vďaka silnejšiemu exportu na trhy ostatných členských krajín Európskej únie, ktorý stúpol o 3,6 %. Posilnil sa aj vývoz do štátov mimo EÚ, a to o 5,5 %.
Pokles celkového dovozu Belgicka v máji bol výsledkom zmenšenia importu z trhov mimo Európskej únie, ktorý sa znížil o 8,4 %. To prevážilo nad rastom dovozu z členských krajín EÚ o 2,7 %.
Obchodný prebytok Belgicka za január až máj tohto roka sa zvýšil na takmer 14,8 miliardy eur z úrovne necelých 8,8 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom období vlaňajška.