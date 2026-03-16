< sekcia Ekonomika
Prebytok bežného účtu Česka sa v januári medziročne znížil
Prebytok v obchode s tovarmi sa v januári medziročne znížil na 33,47 miliardy Kč zo sumy 34,87 miliardy Kč.
Autor TASR
Praha 16. marca (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Českej republiky v januári klesol na sumu 29,2 miliardy českých korún (1,2 miliardy eur) z úrovne 36,7 miliardy Kč, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Pokles bol spôsobený menším prebytkom v obchode s tovarmi aj v obchode so službami. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnila česká centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prebytok v obchode s tovarmi sa v januári medziročne znížil na 33,47 miliardy Kč zo sumy 34,87 miliardy Kč. Prebytok v obchode so službami sa oslabil na 4,61 miliardy Kč z 10,52 miliardy Kč. Deficit účtu primárnych príjmov sa medziročne prehĺbil na 14,19 miliardy Kč z hodnoty z 9,75 miliardy Kč, ale prebytok účtu sekundárnych príjmov sa zvýšil na 5,28 miliardy z úrovne 1,04 miliardy Kč.
V minulom roku sa prebytok českej platobnej bilancie znížil na 57,84 miliardy Kč z úrovne 140,51 miliardy Kč v roku 2024.
(1 EUR = 24,437 CZK)
Prebytok v obchode s tovarmi sa v januári medziročne znížil na 33,47 miliardy Kč zo sumy 34,87 miliardy Kč. Prebytok v obchode so službami sa oslabil na 4,61 miliardy Kč z 10,52 miliardy Kč. Deficit účtu primárnych príjmov sa medziročne prehĺbil na 14,19 miliardy Kč z hodnoty z 9,75 miliardy Kč, ale prebytok účtu sekundárnych príjmov sa zvýšil na 5,28 miliardy z úrovne 1,04 miliardy Kč.
V minulom roku sa prebytok českej platobnej bilancie znížil na 57,84 miliardy Kč z úrovne 140,51 miliardy Kč v roku 2024.
(1 EUR = 24,437 CZK)