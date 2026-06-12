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Prebytok bežného účtu Česka v apríli medziročne prudko klesol
Aprílový prebytok bežného účtu ČR bol najmenší od novembra 2025.
Autor TASR
Praha 12. júna (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Českej republiky sa v apríli prudko znížil, a to na sumu 1,2 miliardy českých korún (49,6 milióna eur) z úrovne 27 miliárd Kč, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnila česká centrálna banka. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že prebytok klesne menej výrazne, a to na 16,3 miliardy Kč. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aprílový prebytok bežného účtu ČR bol najmenší od novembra 2025. Prebytok v obchode s tovarmi sa v apríli medziročne zmenšil na 22,9 miliardy Kč zo sumy 35,9 miliardy Kč. Prebytok v obchode so službami sa oslabil na 5,1 miliardy Kč z úrovne 7,3 miliardy Kč.
Schodok účtu primárnych príjmov sa prehĺbil na 18,3 miliardy Kč z úrovne 10,5 miliardy Kč a deficit účtu sekundárnych príjmov stúpol na 8,5 miliardy Kč zo sumy 5,7 miliardy Kč.
Za obdobie januára až apríla bol prebytok českého bežného účtu platobnej bilancie v objeme 71,7 miliardy Kč, čiže medziročne prudko klesol z úrovne 140,5 miliardy Kč.
(1 EUR = 24,192 CZK)
Aprílový prebytok bežného účtu ČR bol najmenší od novembra 2025. Prebytok v obchode s tovarmi sa v apríli medziročne zmenšil na 22,9 miliardy Kč zo sumy 35,9 miliardy Kč. Prebytok v obchode so službami sa oslabil na 5,1 miliardy Kč z úrovne 7,3 miliardy Kč.
Schodok účtu primárnych príjmov sa prehĺbil na 18,3 miliardy Kč z úrovne 10,5 miliardy Kč a deficit účtu sekundárnych príjmov stúpol na 8,5 miliardy Kč zo sumy 5,7 miliardy Kč.
Za obdobie januára až apríla bol prebytok českého bežného účtu platobnej bilancie v objeme 71,7 miliardy Kč, čiže medziročne prudko klesol z úrovne 140,5 miliardy Kč.
(1 EUR = 24,192 CZK)