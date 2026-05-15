Prebytok bežného účtu Česka v marci medziročne prudko klesol
Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že prebytok klesne menej výrazne na 13,1 miliardy Kč.
Autor TASR
Praha 15. mája (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Českej republiky sa v marci prudko znížil na 5,9 miliardy českých korún (243 miliónov eur) z úrovne 27,1 miliardy Kč, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnila česká centrálna banka. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že prebytok klesne menej výrazne na 13,1 miliardy Kč. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Marcový prebytok bežného účtu platobnej bilancie ČR bol najmenší od novembra 2025. Prebytok v obchode s tovarmi sa v marci medziročne znížil na 48,7 miliardy Kč z 58,8 miliardy Kč. Prebytok v obchode so službami sa oslabil na 3,3 miliardy Kč z 12,1 miliardy Kč.
Schodok účtu primárnych príjmov sa prehĺbil na 36,4 miliardy Kč z 30,3 miliardy Kč a deficit účtu sekundárnych príjmov stúpol na 9,7 miliardy Kč z 1,3 miliardy Kč.
Za obdobie január až marec bol prebytok českého bežného účtu v objeme 52,4 miliardy Kč.
(1 EUR = 24,302 CZK)
