Prebytok bežného účtu Česka vo februári medziročne klesol
Prebytok v obchode s tovarmi sa vo februári medziročne zmenšil na 34,45 miliardy Kč zo sumy 45,31 miliardy Kč.
Autor TASR
Praha 13. apríla (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Českej republiky sa vo februári znížil na sumu 17,37 miliardy českých korún (713 miliónov eur) z úrovne 49,71 miliardy Kč, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnila česká centrálna banka. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že prebytok klesne menej výrazne, a to na 34,2 miliardy Kč. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prebytok v obchode s tovarmi sa vo februári medziročne zmenšil na 34,45 miliardy Kč zo sumy 45,31 miliardy Kč. Prebytok v obchode so službami sa oslabil na 3,64 miliardy Kč z úrovne 12,95 miliardy Kč.
Za obdobie januára a februára sa prebytok českého bežného účtu prudko znížil, a to na 46,54 miliardy Kč zo sumy 86,38 miliardy Kč, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka.
(1 EUR = 24,365 CZK)
