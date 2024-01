Prebytok bežného účtu eurozóny klesol v novembri na 6-mesačné minimum

Frankfurt nad Mohanom 18. januára (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie eurozóny bol po októbri prebytkový aj v mesiaci november, prebytok však klesol na najnižšiu úroveň za šesť mesiacov. Uviedla to vo štvrtok Európska centrálna banka (ECB), ktorá poukázala najmä na vývoj účtu primárnych príjmov. Informoval o tom portál RTTNews.



ECB uviedla, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny dosiahol v novembri 25 miliárd eur. To je o 7 miliárd eur menej než v októbri a najnižšia úroveň prebytku od mája minulého roka.



Prebytok v obchode s tovarom sa zvýšil z októbrových 29 miliárd na 33 miliárd eur a rast zaznamenal aj prebytok v bilancii služieb. Ten dosiahol 21 miliárd eur, zatiaľ čo v októbri predstavoval 19 miliárd eur.



Nepriaznivo sa však vyvíjala situácia na účte primárnych príjmov. Podobne ako v októbri zaznamenal účet deficit, avšak podstatne výraznejší. Zatiaľ čo v októbri schodok účtu primárnych príjmov dosiahol 2 miliardy eur, v novembri predstavoval 16 miliárd eur. Naopak, deficit na účte sekundárnych príjmov sa mierne znížil. Zo 14 miliárd eur v októbri klesol o jednu miliardu eur.



Za 12 mesiacov do konca novembra zaznamenal prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 231 miliárd eur, čo predstavuje 1,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) menového bloku. Na porovnanie, za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka zaznamenala eurozóna deficit bežného účtu na úrovni 68 miliárd eur.