Prebytok bežného účtu eurozóny na začiatku tohto roka klesol

Frankfurt nad Mohanom 21. marca (TASR) - Po tom, ako v závere roka 2024 dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny najvyššiu hodnotu za pol roka, zaznamenal na začiatku tohto roka pokles. Dôvodom bol najmä vývoj v bilancii služieb. Údaje, ktoré v piatok zverejnila Európska centrálna banka (ECB), priniesol portál RTTNews.



Podľa ECB dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie menovej únie v januári 35 miliárd eur. Oproti decembru, v ktorom prebytok vykázal najvyššiu hodnotu od júna, to predstavuje pokles o 3 miliardy eur.



Vývoj na bežnom účte do veľkej miery ovplyvnil výrazný pokles prebytku v bilancii služieb. Zatiaľ čo v decembri dosiahol 18 miliárd eur, v januári predstavoval 12 miliárd eur. Výrazne klesol aj prebytok na účte primárnych príjmov, a to zo 4 miliárd eur v decembri na 2 miliardy eur.



Výraznejšiemu poklesu prebytku bežného účtu eurozóny zabránil priaznivejší vývoj v oblasti obchodu s tovarom, ako aj na účte sekundárnych príjmov. V obchode s tovarom vykázala eurozóna v januári prebytok, pričom ten sa oproti decembru zvýšil z 33 miliárd na 35 miliárd eur.



Na účte sekundárnych príjmov síce opätovne zaznamenala deficit, jeho rozsah sa však zmiernil. V decembri dosiahol 17 miliárd eur, v januári 14 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca januára zaznamenala eurozóna prebytok bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 408 miliárd eur, čo predstavuje 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie, v predchádzajúcom roku to bolo 280 miliárd eur alebo 1,9 % HDP.