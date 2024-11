Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v septembri 2024 prekvapujúco vzrástol. Prispelo k tomu najmä oživenie primárnych príjmov. Ukázali to v utorok údaje Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa ECB prebytok bežného účtu eurozóny sa v septembri zvýšil na 37 miliárd eur z 35 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali, že klesne na 27 miliárd eur.



Z údajov ECB ďalej vyplýva, že eurozóna zaznamenala v septembri prebytok primárnych príjmov vo výške dvoch miliárd eur po deficite 3 miliardy eur v auguste. A deficit sekundárnych príjmov sa znížil na 14 miliárd eur z 15 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci.



Klesol však aj prebytok obchodu s tovarom (na 33 z 34 miliárd eur) aj prebytok bilancie služieb (na 16 z 19 miliárd eur).



Za 12 mesiacov do konca septembra 2024 vykázala eurozóna prebytok bežného účtu 425 miliárd eur alebo 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je nárast zo 182 miliárd eur alebo 1,3 % HDP v predchádzajúcom roku.



Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.