Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. jún 2026Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Ekonomika

Prebytok bežného účtu eurozóny v apríli medziročne klesol

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Počas januára až apríla sa prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zmenšil na 75,86 miliardy eur zo sumy 81,64 miliardy eur, na ktorej bol za január až apríl minulého roka.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. júna (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v apríli klesol na 14,88 miliardy eur z úrovne 20,84 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska centrálna banka. Dôvodom bolo medziročné zníženie prebytku v obchode s tovarmi na 14,25 miliardy eur zo sumy 25,79 miliardy eur. Prebytok v obchode s tovarmi bol najnižší od apríla 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Prebytok v obchode so službami v apríli medziročne vzrástol na 15,55 miliardy eur zo sumy 11,07 miliardy eur. Schodok účtu primárnych príjmov sa znížil na 1,04 miliardy eur z úrovne 1,91 miliardy eur a deficit účtu sekundárnych príjmov klesol na 13,88 miliardy eur z úrovne 14,10 miliardy eur.

Počas januára až apríla sa prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zmenšil na 75,86 miliardy eur zo sumy 81,64 miliardy eur, na ktorej bol za január až apríl minulého roka.
.

Neprehliadnite

Prezident ratifikoval zmluvu medzi SR a Českom o policajnej spolupráci

Odborníci: Pribúdajú letné dni s vyšším ozónom, dráždi dýchacie cesty

Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe

Vláda vo štvrtok požiada parlament o vyslovenie dôvery