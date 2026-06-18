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Prebytok bežného účtu eurozóny v apríli medziročne klesol
Počas januára až apríla sa prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zmenšil na 75,86 miliardy eur zo sumy 81,64 miliardy eur, na ktorej bol za január až apríl minulého roka.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. júna (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v apríli klesol na 14,88 miliardy eur z úrovne 20,84 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska centrálna banka. Dôvodom bolo medziročné zníženie prebytku v obchode s tovarmi na 14,25 miliardy eur zo sumy 25,79 miliardy eur. Prebytok v obchode s tovarmi bol najnižší od apríla 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prebytok v obchode so službami v apríli medziročne vzrástol na 15,55 miliardy eur zo sumy 11,07 miliardy eur. Schodok účtu primárnych príjmov sa znížil na 1,04 miliardy eur z úrovne 1,91 miliardy eur a deficit účtu sekundárnych príjmov klesol na 13,88 miliardy eur z úrovne 14,10 miliardy eur.
Počas januára až apríla sa prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zmenšil na 75,86 miliardy eur zo sumy 81,64 miliardy eur, na ktorej bol za január až apríl minulého roka.
Prebytok v obchode so službami v apríli medziročne vzrástol na 15,55 miliardy eur zo sumy 11,07 miliardy eur. Schodok účtu primárnych príjmov sa znížil na 1,04 miliardy eur z úrovne 1,91 miliardy eur a deficit účtu sekundárnych príjmov klesol na 13,88 miliardy eur z úrovne 14,10 miliardy eur.
Počas januára až apríla sa prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zmenšil na 75,86 miliardy eur zo sumy 81,64 miliardy eur, na ktorej bol za január až apríl minulého roka.