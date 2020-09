Frankfurt nad Mohanom 18. septembra (TASR) - Prebytok bežného účtu eurozóny v júli klesol v dôsledku zníženia primárnych príjmov, informovala o tom v piatok Európska centrálna banka (ECB).



Konkrétne sa prebytok bežného účtu euroregiónu po úprave o sezónne vplyvy znížil v júli 2020 na 17 miliárd eur z 21 miliárd eur v júni. V rovnakom mesiaci minulého roka mala eurozóna prebytok 24 miliárd eur.



ECB ďalej uviedla, že prebytok v obchode s tovarom sa v júli zvýšil na 30 miliárd eur z júnových 25 miliárd eur, ale prebytok v službách klesol na 4 miliardy z 5 miliárd eur.



Bilancia primárneho príjmu v júli skončila s deficitom 6 miliárd eur po júnovom prebytku 2 miliardy eur. A zároveň schodok sekundárneho príjmu stúpol na 11 miliárd z 10 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci.



Za 12 mesiacov do konca júla 2020 vykázala eurozóna prebytok bežného účtu vo výške 259 miliárd eur alebo 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). To však bolo menej ako prebytok 304 miliárd eur alebo 2,6 % HDP za 12 mesiacov do konca júla 2019.



Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.