Prebytok bežného účtu eurozóny v júni výrazne vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 20. augusta (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v júni výrazný rast, pričom prekonal očakávania analytikov. TASR o tom informuje na základe správy Európskej centrálnej banky (ECB).



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie menovej únie dosiahol v júni 51 miliárd eur. To predstavuje výrazný rast v porovnaní s májom, za ktorý prebytok predstavoval 38 miliárd eur, uviedla ECB, ktorá májové údaje revidovala smerom nahor. Pôvodne za máj udávala prebytok na úrovni 37 miliárd eur.



Údaje zároveň prekonali očakávania ekonómov. Tí počítali s prebytkom v hodnote 37 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca júna dosiahol prebytok bežného účtu eurozóny 370 miliárd eur, čo predstavuje 2,5 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie, v júni pred rokom dosiahol prebytok iba 30 miliárd eur alebo 0,2 % HDP.



K výraznému rastu bežného účtu platobnej bilancie eurozóny za jún prispeli najmä prebytky v obchode s tovarom, so službami a na účte primárnych príjmov. V prípade obchodu s tovarom dosiahol prebytok 39 miliárd eur a v prípade bilancie služieb 12 miliárd eur. Účet primárnych príjmov zasa vykázal prebytok v hodnote 14 miliárd eur. Deficitný bol iba účet sekundárnych príjmov, pričom deficit predstavoval 14 miliárd eur.