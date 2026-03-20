Prebytok bežného účtu eurozóny v januári medziročne výrazne stúpol
Zväčšenie prebytku bežného účtu platobnej bilancie bolo výsledkom zvýšenia prebytku v obchode so službami, ktorý stúpol na 10,17 miliardy eur zo sumy 5,41 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. marca (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v januári zvýšil na 12,98 miliardy eur. Išlo o výrazný rast z úrovne 3,09 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnila Európska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zväčšenie prebytku bežného účtu platobnej bilancie bolo výsledkom zvýšenia prebytku v obchode so službami, ktorý stúpol na 10,17 miliardy eur zo sumy 5,41 miliardy eur. Okrem toho sa účet primárnych príjmov dostal do prebytku vo výške 4,26 miliardy eur po tom, ako pred rokom bol v deficite 4,69 miliardy eur.
Prebytok v obchode s tovarmi sa však medziročne znížil na 15,24 miliardy eur z úrovne 18,78 miliardy eur. Deficit účtu sekundárnych príjmov mierne stúpol na 16,68 miliardy eur zo sumy 16,41 miliardy eur.
Medzimesačne prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny podľa sezónne upravených údajov v januári vzrástol na 37,89 miliardy eur z decembrových 13,30 miliardy eur.
