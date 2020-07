Prebytok bežného účtu eurozóny v máji klesol

Frankfurt nad Mohanom 20. júla (TASR) - Prebytok bežného účtu eurozóny v máji 2020 klesol. Oznámila to v pondelok Európska centrálna banka (ECB).



Konkrétne, prebytok bežného účtu v regióne, ktorý platí eurom, sa v máji 2020 znížil na 8 miliárd eur zo 14 miliárd eur v apríli tohto roka a z 23 miliárd eur v máji 2019.



ECB ďalej informovala, že prebytok eurozóny v obchode s tovarom sa v sledovanom období zvýšil na 17 miliárd eur z 13 miliárd eur v apríli, zatiaľ čo prebytok v obchode so službami klesol na 4 miliardy eur z aprílových 5 miliárd eur.



A zároveň, primárny príjem euroregiónu sa v máji znížil na 5 miliárd eur z 8 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci. Aj deficit sekundárnych príjmov sa prehĺbil na 18 miliárd eur z 12 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca mája 2020 zaznamenala eurozóna kumulovaný prebytok bežného účtu vo výške 264 miliárd eur alebo 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP).



V rovnakom období minulého roka 2019 mal euroregión kumulovaný prebytok 318 miliárd eur alebo 2,7 % HDP.