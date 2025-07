Prebytok bežného účtu eurozóny v máji vzrástol

Frankfurt nad Mohanom 18. júla (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v máji oproti aprílu vzrástol. Prispelo k tomu najmä prudké zvýšenie prebytku služieb. Oznámila to v piatok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa ECB prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v máji 2025 zvýšil na 32,3 miliardy eur z 18,6 miliardy eur v apríli. Prebytok obchodu s tovarom pritom stúpol len mierne, na 33 miliárd eur z 31 miliárd eur eur, ale zároveň sa prebytok v obchode so službami takmer zdvojnásobil na 13 miliárd eur zo 7 miliárd eur.



Aj v primárnych príjmov zaznamenala eurozóna v máji prebytok 2 miliardy eur po deficite 3 miliardy eur mesiac predtým, zatiaľ čo schodok sekundárnych príjmov zostal nezmenený na úrovni 16 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca mája 2025 dosiahol prebytok bežného účtu eurozóny celkovo 333 miliárd eur, čo predstavuje 2,1 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). V rovnakom období minulého roka vykázala eurozóna prebytok 364 miliárd eur alebo 2,5 % HDP.



Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.